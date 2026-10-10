Lễ hội cốm Thuận Hòa, nơi hòa mình vào văn hóa Tày

Diễn ra từ ngày 10 đến 12/10, Lễ hội Cốm Thuận Hòa có nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các món ăn, bánh được chế biến từ cốm cùng những sản vật, đặc sản của địa phương. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày mà còn hòa mình vào không khí sôi nổi của hội thi làm cốm, trực tiếp chứng kiến đôi bàn tay khéo léo của người dân qua từng công đoạn chế biến.

Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức những mẻ cốm xanh non, thơm dẻo vừa ra lò, cảm nhận trọn vẹn hương vị lúa mới và sự mộc mạc, đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.

Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống dân tộc Tày, người dân Thuận Hòa, từ các chàng trai khỏe mạnh đến những cô gái khéo léo cùng nhau tham gia hội thi làm cốm. Không khí lễ hội trở nên rộn ràng bởi tiếng nói cười, tiếng chày giã cốm nhịp nhàng vang lên giữa không gian núi rừng. Những đôi tay thoăn thoắt đưa chày, đảo thóc, sàng cốm, tạo nên nhịp điệu lao động quen thuộc đã gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây.

Từ những bông lúa nếp còn non được lựa chọn kỹ lưỡng, trải qua các công đoạn sấy, giã và sàng lọc, những mẻ cốm xanh non dần thành hình. Hương lúa mới quyện trong làn khói bếp, lan tỏa khắp không gian lễ hội, mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc của mùa thu vùng cao. Mỗi mẻ cốm không chỉ kết tinh từ hạt lúa quê hương mà còn chứa đựng kinh nghiệm, sự cần cù và nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày.

Ông Triệu Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cho biết, lễ hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Thông qua lễ hội, địa phương mong muốn quảng bá sản phẩm cốm Thuận Hòa đến đông đảo du khách, khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với người dân địa phương, lễ hội là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm cốm và là cơ hội để cùng nhau gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Bà Nông Thị Ninh, người dân xã Thuận Hòa chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được tham gia lễ hội, cùng bà con trình diễn các công đoạn làm cốm truyền thống. Nghề này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ nên ai cũng mong muốn giữ gìn để con cháu sau này biết và tiếp tục làm. Được giới thiệu những mẻ cốm thơm ngon của quê hương đến du khách, chúng tôi rất phấn khởi".

Không chỉ có người dân địa phương, lễ hội còn mang đến cho du khách cơ hội trực tiếp tìm hiểu quy trình làm cốm, thưởng thức hương vị cốm mới và khám phá đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Tày.

Chị Lê Mỹ Linh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh hồ hởi: "Đây là trải nghiệm rất thú vị đối với tôi. Được tận mắt chứng kiến người dân làm cốm thủ công, nghe tiếng chày giã cốm và thưởng thức những hạt cốm thơm, dẻo ngay tại lễ hội giúp tôi hiểu hơn về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Tôi nghĩ đây cũng là nét đặc sắc có thể thu hút thêm nhiều du khách đến với Thuận Hòa".

Thông qua Lễ hội Cốm, xã Thuận Hòa hướng tới phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với đời sống sản xuất của người dân, từng bước xây dựng cốm trở thành sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, tạo thêm sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.