Lễ hội Cốm Phúc Khánh 2026: Rộn ràng đêm văn nghệ đậm sắc màu truyền thống

Quang cảnh chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo xã, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo Nhân dân địa phương và du khách.

Với sự góp mặt của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ nòng cốt, các thôn, thầy cô và học sinh trên địa bàn, đêm giao lưu mang đến nhiều tiết mục phong phú, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và nét đẹp văn hoá địa phương.

Mở đầu là tiết mục “Mừng cơm mới” của Trường Mầm non Phúc Khánh, gợi không khí tươi vui, đầm ấm của mùa thu hoạch. Tiếp nối chương trình, song ca “Gửi em ở cuối sông Hồng”, hát múa “Đảng đã cho ta một mùa xuân” và múa then “Theo Đảng vững bước ta đi” đưa khán giả đến với những giai điệu sâu lắng, rộn ràng, giàu cảm xúc.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026.

Các tiết mục “Bản làng em”, “Nét đẹp bản làng em”, “Hương rừng Tây Bắc” cùng tốp ca “Về quê em Việt Tiến yêu thương” tiếp tục làm sôi động sân khấu. Những điệu múa dân gian, dân vũ và lời ca về quê hương đã khắc họa vẻ đẹp đời sống lao động, con người vùng cao.

Đông đảo người dân và du khách tham dự và cổ vũ tại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026.

Trong khuôn khổ đêm giao lưu, Ban tổ chức trao giải thi kéo co nam, nữ cho các đoàn vận động viên, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Đêm văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Lễ hội Cốm xã Phúc Khánh năm 2026; đồng thời góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống, giới thiệu hình ảnh quê hương thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách gần xa.