Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông diễn ra trong hai ngày 19 - 20/10

Theo kế hoạch của UBND xã Đông Cuông, lễ hội gồm các hoạt động chính: dâng hương tại đền Đông Cuông, khai mạc lễ hội, thực hành nghi lễ truyền thống, rước sản vật nông nghiệp của các thôn và tổ chức thi đấu thể thao dân gian.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 19/10, tại sân khấu chính của khu vực tổ chức các hoạt động hội đền Đông Cuông.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 19/10, tại sân khấu chính của khu vực tổ chức các hoạt động hội đền Đông Cuông, với chương trình nghệ thuật phục vụ đại biểu, Nhân dân và du khách.

Điểm nhấn của lễ hội là các nghi lễ truyền thống diễn ra ngày 20/10, trong đó có nghi lễ mổ trâu đen và lễ cúng chính tiệc tại khu đền chính.

Hoạt động rước sản vật nông nghiệp có sự tham gia của các thôn, giới thiệu sản vật đặc trưng: xôi ngũ sắc, bánh truyền thống, cốm, lúa nếp, ngô, khoai, chuối, bưởi và các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Qua đó, góp phần tôn vinh thành quả lao động sản xuất, thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và thiên nhiên.

Điểm nhấn của lễ hội là các nghi lễ truyền thống diễn ra ngày 20/10.

Các hoạt động thể thao sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 20/10, với các môn kéo co, bịt mắt đánh chiêng, bịt mắt bắt vịt và bóng chuyền nam, nữ, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Lễ hội góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân và quảng bá hình ảnh di tích đền Đông Cuông.

Việc tổ chức lễ hội nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân; đồng thời quảng bá hình ảnh di tích đền Đông Cuông, bản sắc văn hóa địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.