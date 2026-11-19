Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao công bố Quyết định số 20/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa lễ hội truyền thống “Lễ hội cơm mới của người Mường” tại phường Yên Sơn và các xã Phú Sơn, Cúc Phương, Nho Quan, Phú Long, Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Cơm mới của người Mường ở Ninh Bình là một lễ hội nông nghiệp truyền thống đặc sắc được tổ chức hàng năm sau vụ thu hoạch lúa mùa để tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội cơm mới của người Mường” cho đại diện các địa phương. Ảnh: Báo Ninh Bình

Lễ hội thường được tổ chức vào dịp đầu tháng 10 hoặc ngày rằm tháng 10 âm lịch ngay sau khi gặt hái xong vụ mùa. Lễ hội diễn ra tại các địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống như: xã Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và Phường Yên Sơn.

Lễ hội Cơm mới, còn gọi là lễ mừng cơm mới, là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Mường. Trong nghi lễ, những hạt lúa ngon nhất của vụ mùa mới được lựa chọn để chế biến thành cơm, xôi dâng lên ban thờ. Nghi thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự trân trọng thành quả lao động và đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn tổ tiên, sự trân trọng thành quả lao động, ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Cơm mới còn là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng quây quần, gắn kết tình cảm sau một mùa vụ vất vả. Trong không gian lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng được tổ chức như diễn tấu cồng chiêng, hát giao duyên và các trò chơi truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố tình đoàn kết cộng đồng của người Mường.

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã trao chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đại diện 6 địa phương có di sản. Việc ghi danh là sự ghi nhận những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, đồng thời tôn vinh công sức của nghệ nhân và cộng đồng người Mường trong gìn giữ, trao truyền di sản qua nhiều thế hệ.

Việc “Lễ hội cơm mới của người Mường” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.