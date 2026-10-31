Lễ Hội chọi dê xã Tủa Chùa năm 2026

Đại biểu dự Lễ hội chọi dê tại xã Tủa Chùa.

Tham gia Lễ hội chọi dê có 39 "đấu sĩ" dê đến từ 6 xã: Tủa Chùa, Nậm Nèn, Tủa Thàng, Xá Nhè, Sín Chải và Sính Phình; thi đấu ở 2 hạng cân: Trên 35kg và dưới 35kg. Tham gia thi đấu đều là dê đực đầu đàn, được chủ nuôi tuyển chọn kỹ lưỡng, từ 3 năm tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối và nguồn gốc rõ ràng.

Trước khi thi đấu, các "đấu sĩ" dê được cân, đánh số, bốc thăm phân cặp theo từng hạng cân.

Pha tấn công của các "đấu sĩ" dê.

Trước khi thi đấu, các "đấu sĩ" dê được cân, đánh số, bốc thăm phân cặp theo từng hạng cân. Các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận kéo dài khoảng 15 phút. Những pha tấn công, phòng thủ với các miếng đánh như: Kẹp sừng, bẻ sừng, khóa chân, hổ vồ, đánh lao… tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, quyết liệt, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở từng hạng cân.

Miếng đánh hổ vồ, đánh lao tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Nhiều trận đấu thu hút đông đảo người dân, du khách cổ vũ.

Miếng đánh kẹp sừng của 2 "đấu sĩ" dê.

Lễ hội là dịp để các chủ nuôi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tuyển chọn dê có chất lượng phục vụ nhân giống, phát triển đàn; đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tủa Chùa đến với du khách.