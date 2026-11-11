Địa điểm chính của lễ hội là tại Phố đi bộ Bạch Đằng (dự kiến 1,5 km; từ đường Bình Minh 9, phường Hòa Cường đến sàn cảnh quan phía Nam bờ Tây cầu Rồng, phường Hải Châu); sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng (phường An Hải); sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Tây cầu Rồng (phường Hải Châu).

Lễ hội “Chào năm mới Đà Nẵng 2027” sẽ diễn ra trong 5 ngày bên bờ sông Hàn.

Sử dụng tối đa 3/4 lòng đường Bạch Đằng (đoạn từ Bình Minh 9 đến sàn cảnh quan phía Nam bờ Tây cầu Rồng) để thi công, lắp đặt các hạng mục tổ chức lễ hội và chỉ sử dụng toàn bộ lòng đường trong thời điểm diễn ra các hoạt động, chương trình trong khuôn khổ lễ hội.

Ngoài ra còn có các địa điểm kết nối như Vườn tượng An Hội (phường Hội An); quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú); quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch); các điểm đến thuộc các xã/phường trên địa bàn thành phố (Hội An Đông, Tam Kỳ, Hương Trà, Khâm Đức, Tây Giang) và các khu, điểm du lịch.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, lễ hội “Chào năm mới Đà Nẵng 2027” là sự kiện văn hóa - du lịch cấp thành phố nhằm kích cầu thu hút khách du lịch và tạo không khí vui tươi, sôi động chào đón năm mới. Với thông điệp cùng nhau bước sang năm mới, lễ hội gồm 10 nhóm hoạt động là chương trình khai mạc lễ hội (tối 31/12/2026) tại sân khấu chính ở vòng bán nguyệt Phố đi bộ Bạch Đằng (giao giữa đường Bình Minh 6 và Bạch Đằng, phường Hoà Cường); không gian năm mới quốc tế và Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”; không gian ẩm thực Đà Nẵng.

Ngoài ra, sự kiện "Đà Nẵng – Chạm thời khắc 0h00"; không gian check-in chào năm mới; chương trình đón du khách đầu năm mới 2027; chương trình biểu diễn nghệ thuật của các ban, nhóm nhạc hằng đêm; giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn”; không gian ước nguyện năm mới cũng nằm trong nhóm 10 hoạt động chào đón năm mới 2027.

Cùng với đó là các hoạt động kết nối như Chương trình hòa nhạc Da Nang Concert 2027; chương trình nghệ thuật Đà Nẵng chào năm mới; chương trình yoga, thiền, hít thở và vận động nhẹ kết hợp đón bình minh; chương trình nghệ thuật đón năm mới 2027 tại các phường, xã; lễ hội Vang danh sợi gạo Việt Nam - Món ngon xứ Quảng; phát động Mùa khuyến mại cuối năm - Đà Nẵng năm 2026…

Song hành với nhóm hoạt động trên là các chương trình lễ hội, các show diễn nghệ thuật tại các UBND phường, xã, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố (Sun World Ba Na Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Danang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, VinWonders Nam Hoi An, Đảo Ký ức Hội An, Cổng Trời Đông Giang...) do các doanh nghiệp chủ trì tổ chức.