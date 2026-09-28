Lễ hội Càphê Sơn La năm 2026: Hướng tới đưa Arabica Sơn La vươn tầm thế giới

Sơn La hiện có diện tích, sản lượng càphê Arabica lớn nhất cả nước. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Lễ hội Càphê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” sẽ được tổ chức từ ngày 9/10 đến ngày 13/10/2026 tại Quảng trường Tây Bắc.

Lễ hội gồm 13 chuỗi hoạt động trọng tâm, trong đó, lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc (tỉnh Sơn La), với chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 80-90 phút.

Điểm nhấn là màn trình diễn Drone Light Show với quy mô 500 thiết bị bay, tạo 15 cảnh hình ảnh, khắc họa văn hóa, con người Sơn La và hành trình phát triển thương hiệu Arabica Sơn La.

Trong khuôn khổ lễ hội có hội chợ triển lãm hàng hóa với quy mô 240 gian hàng; hội thảo quốc tế “Phát triển càphê bền vững theo hướng sinh thái;” hội nghị kết nối giao thương sản phẩm càphê cùng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

Lễ hội sẽ quy tụ các nhà sản xuất, nhà rang xay, doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà nhập khẩu quốc tế tham dự. Năm nay, tỉnh Sơn La cũng định hướng tổ chức chương trình “Càphê doanh nhân” và vinh danh các đơn vị sản xuất, chế biến tiêu biểu hàng năm.

Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm càphê nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối các doanh nghiệp thu mua, phân phối, chế biến, xuất khẩu sản phẩm càphê Sơn La tại thị trường trong nước và quốc tế.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 11/10/2026 tại Hội trường số 218, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh (Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La).

Hội nghị sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về tình hình sản xuất, chế biến sản phẩm càphê đặc trưng của địa phương đến các điểm cầu để kết nối các bên, đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu.

Tại đây, các bên cũng trao đổi thông tin thị trường, yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn đối với sản phẩm càphê xuất khẩu; kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu càphê Sơn La với các đối tác tiêu thụ, nhập khẩu trong và ngoài nước; tổ chức ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác.

Với 36.397ha, cà phê đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của Sơn La. Trong số đó, gần 20.000ha đang cho thu hoạch; sản lượng càphê nhân năm 2026 ước đạt 40.000 tấn. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã có 1.120ha cà phê đặc sản, sản lượng gần 1.000 tấn càphê nhân, từng bước hình thành phân khúc sản phẩm chất lượng cao.

Không chỉ mở rộng diện tích, những năm gần đây, tỉnh đặt trọng tâm nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu. Toàn tỉnh có 35.465ha càphê được cấp chứng nhận sản xuất bền vững RA, 4C, CP; 141ha đạt VietGAP; 543,7ha canh tác theo hướng hữu cơ. Hai vùng ứng dụng công nghệ cao đối với cây càphê, với tổng diện tích 1.039ha, thu hút 1.560 hộ tham gia; 6 chuỗi càphê được xây dựng trên diện tích hơn 2.172ha.

Nhiều sản phẩm càphê đã tạo được chỗ đứng trên thị trường. Chỉ dẫn địa lý “Càphê Sơn La” đang được 8 tổ chức quản lý; toàn tỉnh có 5 sản phẩm càphê đạt OCOP, gồm 1 sản phẩm 5 sao và 4 sản phẩm 4 sao.

Việc nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, mở rộng liên kết và đầu tư chế biến đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Sơn La xuất khẩu 17.500 tấn càphê nhân, giá trị trên 79,2 triệu USD; thị trường chủ yếu là EU, Hoa Kỳ, Trung Đông và ASEAN.

Tỉnh Sơn La sẽ tập trung rà soát vùng nguyên liệu theo quy hoạch, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là những yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu.

Tỉnh cũng xây dựng các tour du lịch trải nghiệm thực tế “từ vườn ươm đến cốc càphê” tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Chiềng Mung, Chiềng Cơi, Muổi Nọi./.