Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột 2027 dự kiến thu hút 1,3 triệu lượt du khách

Lễ Bế mạc Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột năm 2025. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027 tại tỉnh Đắk Lắk, với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của càphê thế giới.”

Sự kiện được định hướng mang tầm vóc lễ hội cấp quốc gia, gồm chuỗi 30 hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, trải nghiệm văn hóa và du lịch, góp phần nâng tầm thương hiệu càphê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo dự thảo Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk xây dựng và đang hoàn thiện, chương trình lễ hội dự kiến được tỉnh thống nhất trong tuần tháng 10/2026 để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ hội gồm 3 hoạt động truyền thông, quảng bá trước sự kiện, 21 hoạt động trọng tâm tại phía Tây tỉnh và 6 hoạt động liên kết tại khu vực phía Đông.

Các hoạt động truyền thông, quảng bá được triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, gồm chiến dịch truyền thông, Cuộc thi sáng tạo nội dung số dự kiến diễn ra từ tháng 10-12/2026 và chuỗi họp báo công bố chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đắk Lắk.

Tại khu vực phía Tây, các hoạt động trọng tâm tập trung cao điểm trong tháng 3/2027 với Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 8/3/2027 tại Quảng trường 10/3.

Nhiều hoạt động đáng chú ý được dự kiến tổ chức như Lễ hội đường phố, Tuần lễ càphê đặc sản Việt Nam kết hợp Food Tour, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Robusta của thế giới,” Hội chợ - Không gian đổi mới sáng tạo ngành càphê và Hội thi Nhà nông đua tài.

Bên cạnh đó là Lễ hội Ánh sáng, Đêm nhạc Rock Tây Nguyên, chương trình thực cảnh “Ký ức Nhà dài,” hoạt động tôn vinh người trồng càphê và khai trương tuyến phố Buôn Ma Thuột “Coffee Street.”

Tại khu vực phía Đông, 6 hoạt động liên kết được định hướng mở rộng không gian trải nghiệm và kết nối du lịch. Điểm nhấn là Roadshow “Hành trình Càphê Buôn Ma Thuột - Từ đại ngàn đến biển xanh,” kết nối từ Buôn Ma Thuột đến Tuy Hòa, cùng các không gian check-in, trải nghiệm du lịch biển, sinh thái, cộng đồng và tuần lễ càphê miễn phí.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 1,3 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh mục tiêu quảng bá thương hiệu càphê Buôn Ma Thuột, thúc đẩy càphê đặc sản Việt Nam và xúc tiến đầu tư chế biến sâu, tỉnh hướng tới tạo ra những giá trị phát triển lâu dài, hình thành các không gian văn hóa và sản phẩm du lịch có khả năng vận hành thường xuyên, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân và doanh nghiệp.

Mới đây, tại cuộc thi Global Robusta Awards 2026 tổ chức tại Trung Quốc, Việt Nam có 9/10 mẫu lọt vào Top 20 chung khảo toàn cầu. Trong đó, các thành viên của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đóng góp 6 mẫu, gồm Aeroco Coffee với 2 mẫu, Coffee Cherry với 2 mẫu, Ro Coffee & Roaster với 1 mẫu và PM Coffee với 1 mẫu.

Các mẫu cà phê Đắk Lắk đạt điểm số cao nhờ quy trình canh tác, thu hái khắt khe, với tỷ lệ quả chín đỏ đạt 98-100%, kết hợp các phương pháp chế biến chuyên sâu như Natural và Honey lên men kiểm soát. Những quy trình này góp phần nâng cao chất lượng hương vị Robusta bản địa, mở rộng tiềm năng phát triển phân khúc Fine Robusta.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 được kỳ vọng trở thành dịp quảng bá quy mô lớn cho càphê Việt Nam, khẳng định vị thế Robusta Đắk Lắk trên thị trường quốc tế và tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, thương mại với du lịch./.