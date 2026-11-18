Chiều 18/11, tại cuộc họp báo giao ban với các cơ quan báo chí, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp thông tin về kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Theo đó, Lễ hội Cá Tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 (Lễ hội) với Chủ đề: “Từ dòng Mê Kông đến Bàn ăn thế giới”. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 3-6/12, tại phường Hồng Ngự, An Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là Lễ hội quy mô cấp tỉnh với sự tham dự của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh có sản xuất cá tra như: tỉnh An Giang, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ...; các hiệp hội ngành hàng (VINAPA, VASEP), cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán, người nuôi trồng thủy sản trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Bé Bảy thông tin về công tác tổ chức Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục đích tổ chức Lễ hội là nhằm quảng bá thương hiệu & Xúc tiến thương mại, nâng tầm hình ảnh cá tra Đồng Tháp; tạo cầu nối để doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin thị trường và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác.

Đồng thời kết nối các thành tựu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh xuyên suốt chuỗi giá trị ngành hàng cá tra.

Lễ hội lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từ đó, thông qua các hoạt động mang đến những trải nghiệm đặc trưng về văn hóa sông nước, ẩm thực cá tra cho người dân và du khách, đồng thời tôn vinh những người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp có mô hình sản xuất sáng tạo, hiệu quả.

Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp có 2.820ha thả nuôi cá tra, ước đạt sản lượng 717.607 tấn

Ban tổ chức còn cho biết, thông qua Lễ hội lần này, Đồng Tháp mong muốn người dân, du khách và doanh nghiệp nhận thấy sự chuyển biến tích cực của ngành hàng cá tra với cam kết phát triển sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững với môi trường.

Trong những ngày diễn ra Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, như: Không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước; các không gian giao thương, trưng bày và văn hóa cộng đồng; chuỗi hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản; Hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2027…

Giá trị sản xuất ngành hàng cá tra ước đạt hơn 13.404 tỷ đồng

Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước với chủ đề: “Ẩm thực cá tra – vươn xa thế giới” sẽ có show diễn của đầu bếp nổi tiếng Yan Can Cook. Hoạt động nhằm giới thiệu nghệ thuật chế biến sâu, nâng tầm giá trị ẩm thực cá tra Việt Nam theo phong cách quốc tế.

Lễ Khai mạc Lễ hội Cá Tra Đồng Tháp lần thứ I vào lúc 20h, ngày 3/12 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự. Trong chương trình nghệ thuật khai mạc, Ban tổ chức sẽ truyền tải câu chuyện kể về dòng sông Mê Kông trù phú, hạt nhân người nuôi cá bám trụ qua bao thăng trầm, và hành trình đưa sản phẩm cá tra Đồng Tháp vươn ra thị trường thế giới…

Đồng Tháp là địa phương thuộc top đầu trong các tỉnh có nuôi cá tra vùng ĐBSCL. Diện tích, sản lượng nuôi cá tra của tỉnh ngày càng tăng; năm 2026, ước diện tích thả nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh là 2.820ha. Tổng sản lượng cá tra thương phẩm ước đạt 717.607 tấn (tăng 4,78% so với năm 2025. Giá trị sản xuất ước đạt 13.404,5 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm trong giai đoạn 2020-2026. Toàn tỉnh Đồng Tháp có 456 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá tra. Trong đó, gồm: 403 cơ sở ương dưỡng với diện tích khoảng 1.200 ha, 34 cơ sở sản xuất và 19 cơ sở kết hợp vừa sản xuất vừa ương dưỡng. Đến nay có 114 cơ sở được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Hàng năm, cung cấp ra thị trường hơn 21 tỷ con cá bột và 1,8 tỷ con giống.