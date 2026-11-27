Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự Nguyễn Thanh Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo kế hoạch, UBND phường Hồng Ngự chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc, nổi bật là Lễ hội đường phố “Sắc màu Mê Kông”, với chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú. Trong đó, có chương trình nghệ thuật đường phố chào đón Lễ hội với các tiết mục múa lân, múa rồng, trống hội và hiphop; hội thi làm lồng đèn hình cá tra; diễu hành xe hoa cá tra với chủ đề “Hồng Ngự - Sắc màu cá tra, kết nối và phát triển”.

Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026 với chủ đề “Từ dòng Mê Kông đến Bàn ăn thế giới”, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại phường Hồng Ngự và phường An Bình. Trong đó, địa điểm chính là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Vũ điệu cá tra - Sắc màu Hồng Ngự” sẽ mang đến những tiết mục nhảy hiện đại, giải chạy “Happy Kid Run - Bước chân tuổi thơ, lan tỏa sắc màu cá tra”.

Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, thả “Ngư đăng trên sông”, triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp”, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại biên giới, không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra; phiên chợ hàng Việt...

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự Nguyễn Thanh Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tiểu ban được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và công tác đón tiếp, phục vụ đại biểu, du khách.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.