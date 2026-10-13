Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 thành công rực rỡ

Tiết mục hát múa khai từ bế mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”.

Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các xã, phường; các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư, cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu dự bế mạc.

Các đại biểu dự bế mạc.

Đại biểu và nhân dân dự bế mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”.

Sau 5 ngày tổ chức (từ 9-13/10), Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc, thu hút hàng trăm nghìn lượt nhân dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Lễ hội với chuỗi các sự kiện như: Hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La – Kết nối giá trị, phát triển bền vững”; Cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; Hội thảo “Phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái”; Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê; Concert “Giai điệu Arabica Sơn La”; trưng bày ảnh đẹp về cà phê Sơn La; chương trình “Coffee Farm Experience – Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”; Hội thi nhà nông đua tài cùng nhiều hoạt động văn hóa, quảng bá, trải nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 thực sự trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê Arabica Sơn La. Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật của Lễ hội lần này là sự chuyển biến rõ nét từ hoạt động quảng bá, xúc tiến sang thu hút đầu tư và phát triển năng lực sản xuất, chế biến.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, nhà khoa học và các đối tác trong nước, quốc tế. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà tài trợ; sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ, các cơ quan thông tấn, báo chí và đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc Sơn La cùng đông đảo du khách.

Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 607-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát triển ổn định vùng nguyên liệu cà phê theo hướng sinh thái, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; nâng cao năng lực chế biến sâu, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; chủ động kết nối, theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; không để những cơ hội được mở ra từ Lễ hội chỉ dừng lại ở các cam kết. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, chế biến sâu, mở rộng thị trường, xây dựng ngành cà phê Sơn La phát triển hiện đại, có trách nhiệm với môi trường, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và quan trọng nhất là mang lại thu nhập ngày càng cao, đời sống ngày càng tốt đẹp cho người trồng cà phê.

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia các hoạt động của Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La