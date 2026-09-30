Toàn cảnh cuộc làm việc.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/10 với nhiều hoạt động tại Quảng trường Tây Bắc và vùng cà phê trọng điểm. Hiện nay, công tác chuẩn bị Lễ hội đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, kịch bản, khách mời và truyền thông. Hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La - Kết nối giá trị, phát triển bền vững” có quy mô 240 gian hàng, với khoảng 140 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia. Các hoạt động như Giải Marathon “Arabica Sơn La”, Hội thi Nhà nông đua tài, thi pha chế, rang và thử nếm cà phê, hội thảo kết nối giao thương, trải nghiệm “Coffee Farm Experience” và trưng bày ảnh đẹp đang được khẩn trương chuẩn bị. Đêm khai mạc là chương trình “Drone Light Show” với 500 thiết bị bay không người lái, trình diễn 15 bối cảnh tạo hình kết hợp âm nhạc và lời bình.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận bổ sung về công tác chuẩn bị, lễ tân, đón tiếp đại biểu; thông tin, tuyên truyền; huy động kinh phí, nhân lực; chuẩn bị trình diễn drone; các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp, livestream chương trình khai mạc, bế mạc và concert... bảo đảm đúng tiến độ cho Lễ hội diễn ra.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 phải tạo điểm nhấn quảng bá, nâng tầm thương hiệu Arabica Sơn La, gắn với xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện chương trình, kịch bản; chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp, livestream và trình diễn drone; chủ động kinh phí, nhân lực, bảo đảm an ninh, giao thông, y tế; xây dựng các tour trải nghiệm vùng cà phê và đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, đa ngôn ngữ.