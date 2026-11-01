Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 với chủ đề ''Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới''

Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội, nhấn mạnh Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, cần được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, hướng đến tầm vóc quốc tế. Công tác chuẩn bị phải kế thừa kinh nghiệm từ chín kỳ Lễ hội trước, đồng thời khắc phục những hạn chế do nguyên nhân chủ quan; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk, yêu cầu xác định người dân và doanh nghiệp là chủ thể của Lễ hội; chú trọng tôn vinh trực tiếp người trồng, chế biến cà phê, tạo điều kiện để các chủ thể ngành hàng tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động. Các chương trình cần được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thời tiết, mùa hoa cà phê và gắn với kỷ niệm 52 năm Ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2027).

Theo dự thảo Đề án, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 có chủ đề “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 10 kỳ tổ chức Lễ hội, tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê; thúc đẩy phát triển cà phê đặc sản, chế biến sâu, kết nối giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch sinh thái – văn hóa gắn với không gian “Đắk Lắk – Từ đại ngàn đến biển xanh”.

Theo thông tin được cập nhật tại phiên họp, 22 nội dung khởi động và hưởng ứng Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2026 đến ngày 4/4/2027. Trong đó, 19 hoạt động chính dự kiến tổ chức từ ngày 6/3 đến ngày 4/4/2027, tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần, từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 7/3/2027 tại Quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột.

Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ nhất Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10.

Điểm mới của Lễ hội lần thứ 10 là kéo dài chuỗi hoạt động chính trong khoảng một tháng, mở rộng không gian tổ chức, kết nối các điểm đến từ cao nguyên đến miền biển; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham gia, trải nghiệm và hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Lễ hội đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm.

Các hoạt động được xây dựng theo 5 nhóm nội dung chính, gồm: chuyên ngành cà phê; thương mại – đầu tư; văn hóa; thể dục thể thao; quảng bá du lịch. Trong đó, nhiều chương trình chuyên ngành được dự kiến tổ chức như Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam, Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê, Cuộc thi pha chế cà phê Buôn Ma Thuột Barista, Hội thi Nhà nông đua tài, Hội trại cà phê, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và Hội nghị quốc tế Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Robusta thế giới.

Bên cạnh đó, Lễ hội dự kiến có các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm đặc sắc như Lễ hội đường phố, Tuần lễ Ẩm thực Tây Nguyên, Robusta Rock Fest, Đêm hội ánh sáng, Lễ hội Rượu cần, Hội voi Buôn Đôn và các giải thể thao. Không gian Lễ hội được định hướng mở rộng đến phường Tuy Hòa, kết nối du lịch Đông – Tây và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk thông qua các chương trình, sản phẩm du lịch liên vùng.

Đáng chú ý, tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển các sản phẩm có khả năng khai thác lâu dài sau Lễ hội, như Phố Cà phê Buôn Ma Thuột, không gian trải nghiệm, check-in kết nối biển xanh và đại ngàn, chương trình thực cảnh Nhà dài Show. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những điểm đến đặc trưng, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao giá trị chuỗi ngành hàng cà phê.