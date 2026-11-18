Lễ hội bao gồm 25 hoạt động chính, diễn ra từ ngày 6/3 - 4/4/2027, tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần tại phường Buôn Ma Thuột và nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thu hoạch cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Lễ hội đặt mục tiêu thu hút 1,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm. Đêm khai mạc dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 7/3/2027 tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột.

Lễ hội quy tụ nhiều sân chơi và diễn đàn chuyên sâu như: Cuộc thi pha chế cà phê Buôn Ma Thuột Barista Robusta; Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam; Cuộc thi rang Cà phê đặc sản Việt Nam 2027; trưng bày và trải nghiệm Top 10 Vietnam Amazing Cup 2026. Trong khuôn khổ Lễ hội còn có Hội thảo quốc gia “Đất và Phân bón”, talkshow “Cà phê đặc sản Việt Nam - từ cuộc thi đến thị trường”, Hội thi Nhà nông đua tài, Tuyên dương nông dân tiêu biểu và Hội trại cà phê.

Về thương mại - đầu tư, điểm nhấn tại Lễ hội có Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Robusta thế giới”, hướng tới mục tiêu xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu.

Điểm mới nổi bật của kỳ Lễ hội lần này là sự giao thoa văn hóa, du lịch giữa khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh. Trong nhóm hoạt động quảng bá, ban tổ chức sẽ triển khai tour du lịch kết nối Đông - Tây (gắn kết cà phê với đặc sản biển) và Roadshow hành trình cà phê Buôn Ma Thuột “Từ đại ngàn đến biển xanh”, kết hợp Tuần cà phê miễn phí tại phường Tuy Hòa.

Ở lĩnh vực văn hóa - thể thao, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào Lễ hội Hoa Cà phê, Lễ hội Rượu cần, Hội voi Buôn Đôn, Tuần lễ Ẩm thực Tây Nguyên, đêm nhạc “Robusta Rockfest - 2027”, đêm hội ánh sáng “Buôn Ma Thuột Light Fest”, chương trình thực cảnh “Nhà dài Show”. Đáng chú ý, tại Lễ hội đường phố “Sắc màu đại ngàn - Hội tụ và lan tỏa”, tỉnh Đắk Lắk sẽ đăng ký xác lập kỷ lục cho “Tiết mục diễn tấu cồng chiêng và múa xoang có đông nghệ nhân tham gia”.

Không gian lễ hội cũng được làm mới với công trình Phố Cà phê Buôn Ma Thuột, không gian check-in “Chạm Đắk Lắk - Kết nối biển xanh và đại ngàn”. Không khí Lễ hội sẽ được khuấy động qua các hoạt động: Lễ hội Mô tô Tây Nguyên và Giải đua xe ô tô địa hình Victory Challenge 2027; Giải đua thuyền hơi tỉnh Đắk Lắk mở rộng. Khép lại chuỗi sự kiện chính là Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 52 năm Ngày giải phóng Phú Yên kết hợp tổng kết Lễ hội.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương. Qua 9 lần tổ chức, Lễ hội đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Kế thừa những kết quả đạt được, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 sẽ được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, đồng thời đổi mới nội dung và hình thức, tạo dấu ấn riêng, nâng cao quy mô, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh hướng đến đưa Lễ hội từng bước vươn tầm quốc tế, khẳng định vị thế Buôn Ma Thuột là “Thủ phủ cà phê Robusta số một thế giới”.

Các hoạt động tại Lễ hội tập trung tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; khuyến khích cộng đồng chung tay phát triển văn hóa cà phê. Tỉnh cũng gắn các hoạt động của Lễ hội với nâng cao giá trị ngành hàng cà phê, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, phát triển văn hóa, du lịch; đồng thời kết nối không gian phát triển phía Tây và phía Đông tỉnh theo định hướng “Từ đại ngàn đến biển xanh”.