Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 sẽ mang tầm vóc cấp quốc gia

Thu hoạch cà phê của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Theo dự thảo Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk xây dựng và đang hoàn thiện, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 có chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.

Dự kiến lễ hội sẽ quy tụ chuỗi 30 hoạt động phong phú, đa dạng gồm 3 hoạt động truyền thông, quảng bá trước lễ hội: Triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027 với chiến dịch truyền thông, Cuộc thi sáng tạo nội dung số (tháng 10 - 12/2026) và chuỗi Họp báo công bố chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk.

Cùng đó là 21 hoạt động trọng tâm tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk: Tập trung cao điểm trong tháng 3/2027 với Lễ khai mạc (ngày 8/3/2027 tại Quảng trường 10/3), Lễ hội đường phố, Tuần lễ cà phê đặc sản Việt Nam kết hợp Food Tour, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Robusta của thế giới”, Hội chợ – Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê, Hội thi Nhà nông đua tài, Lễ hội Ánh sáng, Đêm nhạc Rock Tây Nguyên, Show thực cảnh “Ký ức Nhà dài”, cùng hoạt động tôn vinh người trồng cà phê và khai trương tuyến phố Buôn Ma Thuột “Coffee Street”...

Ngoài ra còn có 6 hoạt động liên kết tại khu vực phía Đông: Điểm nhấn là Roadshow “Hành trình Cà phê Buôn Ma Thuột – Từ đại ngàn đến biển xanh” kết nối từ Buôn Ma Thuột đến Tuy Hòa, các không gian check-in, trải nghiệm du lịch biển – sinh thái – cộng đồng và tuần lễ cà phê miễn phí.

Lễ hội hướng tới mục tiêu quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, thúc đẩy cà phê đặc sản Việt Nam và xúc tiến đầu tư chế biến sâu. Đồng thời, sự kiện tôn vinh người nông dân, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc và dự kiến thu hút khoảng 1,3 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm. Tỉnh Đắk Lắk cũng đặt kỳ vọng lễ hội sẽ tạo ra giá trị phát triển bền vững, hình thành thêm không gian văn hóa, sản phẩm du lịch vận hành thường xuyên nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột Trịnh Đức Minh đề nghị các chương trình lễ hội cần tập trung trục định hướng xuyên suốt Việt Nam là cường quốc cà phê Robusta thế giới và cà phê Robusta Đắk Lắk là đứng đầu và là đại diện lớn nhất cho cà phê Robusta Việt Nam. Lễ hội cần định hướng quảng bá thương hiệu, giá trị và nâng cao tầm vóc cà phê Robusta Đắk Lắk và Việt Nam ra thế giới.

Mới đây, tại cuộc thi Global Robusta Awards 2026 (Giải thưởng Cà phê Robusta Toàn cầu 2026) tại Trung Quốc, Việt Nam áp đảo khi chiếm tới 9/10 mẫu lọt vào Top 20 chung khảo toàn cầu; trong đó các thành viên của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuất sắc đóng góp 6 mẫu (Aeroco Coffee: 2 mẫu; Coffee Cherry: 2 mẫu; Ro Coffee & Roaster: 1 mẫu; PM Coffee: 1 mẫu).

Các mẫu cà phê Đắk Lắk đạt điểm số cao ở sân chơi quốc tế nhờ quy trình canh tác và thu hái khắt khe (tỉ lệ quả chín đỏ đạt 98 – 100%), kết hợp các phương pháp chế biến chuyên sâu (như Natural, Honey lên men kiểm soát) giúp nâng tầm hương vị của Robusta bản địa thành Fine Robusta.