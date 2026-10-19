Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11

Vườn bưởi Đại Minh sẽ là điểm đến trong các tour tham quan, trải nghiệm tại Lễ hội ﻿Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động tôn vinh thương hiệu bưởi Đại Minh, trong đó có cuộc thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp và thi trình bày mâm lễ vật từ bưởi. Đây là dịp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị nông sản và quảng bá hình ảnh vùng đất Thác Bà đến du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, hội chợ quê sẽ quy tụ các gian hàng ẩm thực, thương mại, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng cùng các gian hàng chuyển đổi số.

Chương trình nghệ thuật khai mạc và lễ hội đường phố cũng hứa hẹn mang đến không khí sôi động với những điệu múa dân tộc Cao Lan, Dao, nhảy sạp và các hoạt động dân vũ.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt; xem trình diễn mô tô nước và giải đua thuyền nan mở rộng tại bến ca nô Thác Bà.

Các tour tham quan vườn bưởi, cây bưởi cổ, di tích lịch sử, điểm du lịch tâm linh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ mở thêm cơ hội để du khách trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa và đời sống địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026 góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch, đồng thời kết nối tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.