Lễ hội bơi trải làng Yên Duyên - Dòng chảy di sản giữa lòng Thủ đô

Gìn giữ di sản ngàn năm trong lòng đô thị hiện đại

Lễ hội bơi trải truyền thống làng Yên Duyên năm 2026 hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) được phường Hoàng Mai tổ chức chiều 20/9. Ngay từ buổi trưa, hàng nghìn người dân đã đến hồ Tích Thủy để tham dự khai mạc và cổ vũ các vận động viên tham gia 4 nội dung: Phụ lão, Thanh niên, Phụ nữ, Trai đinh.

Nghi thức chào cờ trước giờ khai mạc Lễ hội. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến cho biết: “Theo các tư liệu về lịch sử và văn hóa của Thủ đô, Yên Duyên là một làng cổ, nằm trên vùng đất có vị trí quan trọng ở tuyến đường thủy phía Nam kinh thành Thăng Long. Hội bơi truyền thống của làng xuất hiện từ khoảng thế kỷ XI, gắn với truyền thuyết vua Lý Nhân Tông, Công chúa Thủy Cung, Nghè Bà và ngày Rằm tháng Tám. Sau năm 1954, hội bơi Yên Duyên từng có thời gian bị mai một và đến năm 1990 mới được khôi phục lại.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến phát biểu khai mạc. Ảnh: Trần Oanh.

Yên Duyên hôm nay đang nằm trong một không gian đô thị thay đổi từng ngày. Đình Yên Duyên đã được UBND Thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố. Đây là niềm tự hào và trách nhiệm đối với chúng ta, không chỉ bảo tồn công trình vật thể mà phải làm cho phong tục, lễ hội và những giá trị tốt đẹp tiếp tục sống trong cộng đồng. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội bơi trải Yên Duyên vẫn được gìn giữ, tiếp nối và thu hút đông đảo nhân dân tham gia.”

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các tổ dân phố. Ảnh: Trần Oanh.

Đánh giá về quy mô và ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa của làng Yên Duyên cho biết: “Sau khi sáp nhập, Yên Duyên còn 4 tổ dân phố nhưng vẫn đầy đủ lực lượng tham gia bơi trải với gần 1.000 vận động viên và khoảng 30.000 người dân làng Yên Duyên, cư dân sinh sống ở các tòa nhà trên địa bàn và khách thập phương đến tham dự và cổ vũ. Qua lễ hội giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau luôn ghi nhớ công ơn của bậc tiền nhân đã dày công vun đắp, hình thành nên làng Yên Duyên cũng như duy trì lễ hội bơi trải truyền thống”.

Nhịp chèo đoàn kết, nối dài mạch nguồn di sản

Trong từng tiếng trống, từng nhịp chèo còn có ý chí vượt khó, tinh thần thượng võ, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân vùng đất phía Nam Thăng Long. Ông Vũ Văn Vinh (70 tuổi, Tổ dân phố số 34) là người chỉ đạo chung của thuyền Phụ lão đạt giải Nhất và Nhì, cho hay: “Cùng với việc thi đấu kỹ thuật, chúng tôi có quyết tâm chiến thắng. Hội thi bơi trải rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là tinh thần đoàn kết giữa người dân”.

Lễ hội bơi trải làng Yên Duyên có lịch sử hơn 1.000 năm. Ảnh: Trần Oanh.

Cùng chung niềm phấn khởi sau khi hoàn thành nội dung thi và nhận giải thưởng, bà Lê Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 39 chia sẻ: “Từ năm 2014, chị em phụ nữ khu dân cư luôn đạt giải Nhất. Chúng tôi vận động chị em cố gắng tham gia để phát huy lễ hội bơi trải truyền thống Yên Duyên, cũng là gìn giữ nét văn hóa của làng”.

Ý thức trách nhiệm gìn giữ di sản còn thấm đượm trong từng người trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Dương, đội tuyển Thanh niên Tổ dân phố 40 đạt giải Nhất, đã có trên 15 năm tham gia lễ hội và liên tiếp 8 năm vô địch, bộc bạch: “Lễ hội bơi trải làng Yên Duyên đã được các cụ cao niên truyền tụng và duy trì đến nay trên 1.000 năm. Chúng tôi là những nhân tố, hạt nhân, có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn, duy trì và phát huy lễ hội của địa phương nói riêng và của Thủ đô nói chung”.

Đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ các đội thi bơi trải. Ảnh: Trần Oanh.

Là người được sinh ra và lớn lên tại làng Yên Duyên, chiều nay, vừa kết thúc công việc ở cơ quan, anh Nguyễn Văn Minh (Tổ dân phố số 41) đã chở con trai đến hồ Tích Thủy xem lễ hội bơi trải. “Từ bé tôi đã gắn bó với sông nước khu Yên Duyên, Yên Sở. Lễ hội bơi trải rất có ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của vùng ven sông Hồng. Hôm nay tôi mang con đến xem để cháu hiểu thêm về truyền thống và lịch sử của làng, sau này phát huy trong học tập và cuộc sống”, anh Minh cho biết.

Ban tổ chức trao giải cho các tổ dân phố đạt thành tích xuất sắc hội thi. Ảnh: Trần Oanh.

Kết thúc buổi thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc; trong đó giải Nhất thuộc về các đội Phụ lão (Tổ dân phố số 34), Thanh niên (Tổ dân phố số 40), Phụ nữ (Tổ dân phố số 39) và Trai đinh (Tổ dân phố số 40).