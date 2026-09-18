Lễ hội bí ngô lớn nhất châu Âu sắp mở cửa tại Anh

Những người yêu thích mùa thu sẽ được chiêu đãi một trải nghiệm đặc biệt khi sự kiện thường niên này trở lại vào năm 2026.

Trang trại Tulleys ở West Sussex tổ chức lễ hội hoành tráng với 100 mẫu cánh đồng trồng bí ngô rộng lớn cùng ẩm thực, trò chơi, giải trí và nhiều hoạt động khác.

Lễ hội bí ngô Tulleys chuẩn bị mở cửa đón công chúng vào ngày 19/9. Vé hiện đã được mở bán và lễ hội kéo dài đến ngày 1/11.

Lễ hội bí ngô lớn nhất châu Âu sẽ khai mạc tại Sussex vào cuối tuần này. Nguồn ảnh: tulleys farm

Trang trại cung cấp cả các phiên tham quan ban ngày và ban đêm, với giá vé cho trẻ em và người lớn từ 9,95 bảng Anh.

Những cánh đồng bí ngô đã cho ra hơn một triệu quả bí ngô và bầu bí để du khách lựa chọn với đủ loại từ những quả tròn trịa, màu cam bóng bẩy đến những quả sần sùi, độc đáo được trồng khắp nơi.

Sau khi đã mua được những quả bí ngô yêu thích, những người hâm mộ không thể bỏ qua việc khám phá các điểm tham quan của lễ hội, bao gồm cả Làng Bí Ngô mới.

Đây là địa điểm hoàn hảo để chụp những bức ảnh đáng yêu.

Nằm ngay trong "trung tâm của lễ hội", du khách có thể khám phá "những con đường quanh co, với những cây cầu gỗ bắc qua những dòng suối hiền hòa và những ao hồ yên bình".

Nguồn ảnh: tulleys farm

Du khách có thể từ độ cao khoảng 33 mét.

Từ trên cao, khách tham quan có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực lễ hội và những cánh đồng bí ngô rộng lớn.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể trải nghiệm vòng quay ngựa gỗ cổ điển trước khi khám phá các hoạt động giải trí theo chủ đề được bố trí khắp trang trại.

Ảnh: Alamy

Không khí lễ hội còn được khuấy động bởi các nghệ sĩ hóa trang, nhạc công lưu động và những màn trình diễn đường phố độc đáo.

Và đối với những ai yêu thích những món ăn ngon tại lễ hội vào thời điểm này trong năm, thì không thiếu các lựa chọn đồ ăn và thức uống. Hãy gọi một ly đồ uống có cồn tại Cauldron Bar hoặc một tách đồ uống ấm áp tại Coffee House.

Du khách có thể nướng kẹo dẻo và phô mai hoặc thưởng thức mì Ý, pizza, xúc xích dài, bánh mì kẹp thịt, các món ăn Hy Lạp và nhiều hơn nữa.

Nguồn ảnh: TULLEYS FARM

Với cánh đồng bí ngô rộng lớn, nhiều hoạt động giải trí, khu ẩm thực và các điểm tham quan dành cho cả gia đình, Lễ hội bí ngô Tulleys 2026 hứa hẹn trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý tại Anh trong mùa thu năm nay.