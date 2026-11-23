Đây là năm đầu tiên Lễ hội Bàn Vương được tổ chức quy mô cấp xã để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Lễ hội nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với Bàn Vương - vị thủy tổ trong truyền thuyết và tín ngưỡng của người Dao. Đồng thời, tăng cường gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh Tây Yên Tử đến với du khách.

Khung cảnh của lễ hội Bàn Vương. Ảnh: Hữu Thắng

Lễ hội Bàn Vương không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là không gian lưu giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca và các nghi lễ truyền thống thể hiện bản sắc riêng của người Dao. Thông qua lễ hội, các nghệ nhân có thêm cơ hội giới thiệu di sản, giúp thế hệ trẻ hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Điểm nhấn của Lễ hội phần rước và lễ tế Bàn Vương. Đoàn rước kéo dài hàng trăm mét, với sự tham gia của lãnh đạo xã, các thôn, bản, thầy cúng, 12 dòng họ cùng đông đảo Nhân dân địa phương, du khách thập phương nhằm tái hiện hành trình thiên di, khai phá vùng đất mới và lập bản của cha ông người Dao; thể hiện lòng thành kính với vị thủy tổ, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tình đoàn kết cộng đồng.

Trong đó, 12 dòng họ trong bản, mỗi dòng họ dâng lên tổ tiên các mâm hoa quả, xôi ngũ sắc, gà ta, lợn giống, ngô, khoai, sắn, lúa gạo, bánh chưng, mía… thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi, bà con được ấm lo, đủ đầy.

Mâm lễ của 12 dòng họ tại lễ hội. Ảnh: Hữu Thắng

Trong lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Dao, xã Tây Yên Tử: Biểu diễn kèn Pí Lè, nghệ thuật múa Chũm choẹ; các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và khu vực lân cận tham dự.