Sau ba ngày tổ chức (21 - 23/11), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 để lại nhiều dấu ấn với các chương trình nghệ thuật, diễu hành, đồng diễn áo dài và trải nghiệm văn hóa. Sự kiện tạo không gian giao lưu, sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô đến người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, lễ hội diễn ra nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại chương trình.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình diễu hành áo dài “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người thuộc nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền trong trang phục áo dài, cổ phục truyền thống. Đặc biệt, 500 nam sinh viên mặc áo dài tham gia diễu hành, góp phần vào hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài đông nhất trong một cuộc diễu hành.

Cùng với đó, chương trình đồng diễn “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” thu hút hơn 500 đại biểu tại điểm cầu chính và hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tại hai điểm cầu kết nối, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, tự tin và hiện đại.

Các hoạt động như cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”, chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh” trao áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập đã góp phần đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, chương trình khai mạc “Hà Nội bốn mùa” tại Bảo tàng Hà Nội gây ấn tượng bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn. Chín bộ sưu tập của các nhà thiết kế, nghệ nhân tái hiện vẻ đẹp Thủ đô qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận các đơn vị tham gia Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Tinh thần tiếp nối di sản còn được thể hiện qua chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản”, tạo cơ hội để thiếu niên, nhi đồng tiếp cận và thể hiện tình yêu với áo dài.

Đáng chú ý, vòng chung kết Cuộc thi thiết kế áo dài năm 2026 quy tụ 10 bộ sưu tập của sinh viên đến từ 5 trường đại học. Những ý tưởng thiết kế mới cho thấy sự sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc kết hợp giá trị truyền thống với xu hướng thời trang đương đại.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, bốn không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm tại Bảo tàng Hà Nội mang đến cơ hội tìm hiểu chất liệu, phụ kiện, sản phẩm thủ công và tham gia các hoạt động thêu, đính kết, vẽ tranh trên áo dài. Sự góp mặt của các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức góp phần giới thiệu mối liên hệ giữa trang phục truyền thống với nghề thủ công, văn hóa bản địa và sinh kế cộng đồng.

Các người mẫu trình diễn những thiết kế áo dài truyền thống và cách tân, thể hiện sự giao thoa giữa di sản và thời trang đương đại.

Theo Ban tổ chức, dấu ấn của lễ hội không chỉ thể hiện ở quy mô, sự phong phú của các chương trình mà còn ở những giá trị văn hóa và tinh thần được lan tỏa.

Khép lại sau ba ngày, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định sức sống của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại, góp phần bảo tồn, phát huy di sản và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến giàu bản sắc văn hóa, sáng tạo và hội nhập.