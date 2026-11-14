Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026: Trình diễn kết hợp trải nghiệm di sản

Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Sự kiện hướng tới việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài truyền thống, đồng thời kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề và doanh nghiệp du lịch nhằm phát triển những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và bản sắc dân tộc. Đối với Hà Nội, áo dài mang nét thanh lịch, nền nã, gắn với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, việc bảo tồn và phát huy giá trị áo dài không đơn thuần là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn góp phần lưu giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện đại.

Nhiều hoạt động tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam

Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 21 đến 23/11, với nhiều chương trình trình diễn nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Điểm nhấn mở màn là chương trình khai mạc tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội, với đêm nghệ thuật mang chủ đề "Hà Nội bốn mùa". Chương trình giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, nghệ nhân, kết hợp giữa giá trị truyền thống và những sáng tạo thời trang đương đại.

Sáng 22/11, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút khoảng 1.300 người tham gia. Trong khuôn khổ hoạt động, ban tổ chức phối hợp thực hiện chương trình đồng diễn với sự tham gia của 500 nam giới mặc áo dài, hướng tới xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất.

Những thiết kế áo dài mang đậm nét đẹp truyền thống được giới thiệu tại buổi họp báo Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra chương trình đồng diễn áo dài "Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển", do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì. Hoạt động bao gồm trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến, tặng áo dài cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, trình diễn nghệ thuật và đồng diễn dân vũ.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình thời trang nghệ thuật "Mầm Di sản", giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng. Thông qua hoạt động trình diễn, ban tổ chức mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài "Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại" sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cuộc thi tạo cơ hội để các nhà thiết kế trẻ thể hiện góc nhìn sáng tạo trên nền tảng di sản.

Lễ hội khép lại tối 23/11 bằng chương trình bế mạc và trình diễn các bộ sưu tập áo dài của nhiều nhà thiết kế.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ được tổ chức thành 4 không gian trưng bày, trải nghiệm. Du khách có cơ hội tìm hiểu sản phẩm của các làng nghề truyền thống như Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức; tham gia các hoạt động thủ công, trang trí áo dài, thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống và các trò chơi dân gian.

Đưa áo dài trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc

Bên cạnh việc tôn vinh trang phục truyền thống, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 còn hướng tới mục tiêu kết nối các giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội xác định áo dài có tiềm năng trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, từ thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề đến nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn giới thiệu tới du khách những hành trình khám phá Hà Nội gắn với tà áo dài, từ không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống và không gian sáng tạo.

"Trải nghiệm về áo dài sẽ không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm một trang phục đẹp mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người, phong tục và sức sống của một Hà Nội ngàn năm văn hiến" - ông Nguyễn Trần Quang chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục thích ứng với đời sống hiện đại.

"Bảo tồn không có nghĩa là đóng khung trong quá khứ mà cần phải tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được sáng tạo, làm mới và thích ứng với đời sống" - ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông cho biết thành phố đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, trong đó có định hướng đề nghị UNESCO ghi danh áo dài vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn 2027-2030, theo quy trình và quy định hiện hành.

Theo ông Quang, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức và tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nhà thiết kế, các tổ chức xã hội và đặc biệt là cộng đồng những người thực hành áo dài.

Việc xây dựng hệ sinh thái bảo tồn và phát huy giá trị áo dài một cách lâu dài, có chiều sâu được xác định là một trong những định hướng quan trọng của thành phố.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn trong tháng 11, góp phần đưa áo dài đến gần hơn với đời sống, khơi dậy niềm tự hào về di sản và quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện tới bạn bè trong nước và quốc tế.