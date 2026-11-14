Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11

Trình diễn áo dài tại buổi họp báo giới thiệu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam, đồng thời kết nối hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Chương trình khai mạc diễn ra tối 21/11/2026 tại Bảo tàng Hà Nội, với đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ. Tại chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sáng 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với khoảng 1.300 người tham gia. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đồng tổ chức xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra chương trình Đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình kết hợp trình diễn áo dài, biểu diễn nghệ thuật, dân vũ và trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập.

Các hoạt động khác gồm chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” dành cho thiếu niên, nhi đồng; chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” với 10 bộ sưu tập của sinh viên 5 trường đại học trên địa bàn thành phố. Chương trình bế mạc diễn ra tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội.

Trong suốt ba ngày diễn ra Lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội tổ chức 4 không gian trưng bày và trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống, bộ sưu tập áo dài, phụ kiện, sản phẩm thủ công và ý tưởng sáng tạo của sinh viên. Du khách còn có thể tham gia các hoạt động thực hành như vẽ tranh trên áo dài, làm đồ thủ công trang sức, thêu và đính kết trang trí áo dài, thưởng thức nghệ thuật truyền thống và trò chơi dân gian.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 14/11 giới thiệu Lễ hội, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, trong đó có định hướng đề nghị UNESCO ghi danh áo dài vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn 2027-2030 theo quy trình, quy định hiện hành.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trưng bày và trải nghiệm, Lễ hội hướng tới đưa áo dài gần hơn với đời sống thường ngày, đồng thời phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội.