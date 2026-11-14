Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 quy tụ 1.300 người tham gia

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, hiệp hội và đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên nhằm gìn giữ, phát huy giá trị áo dài Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, sáng tạo và thân thiện.

Phát biểu tại họp báo giới thiệu lễ hội, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách và bản sắc dân tộc Việt Nam. Đối với Hà Nội, áo dài mang nét thanh lịch, tinh tế, gắn liền với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại họp báo giới thiệu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 hướng tới ba mục tiêu trọng tâm, gồm tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn áo dài không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội mà tiếp tục được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong đời sống thường nhật, trở thành niềm tự hào và sự lựa chọn tự nhiên của các thế hệ người Việt Nam, nhất là giới trẻ.

Ông Nguyễn Trần Quang cũng cho biết, Hà Nội đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, trong đó có định hướng đề nghị UNESCO ghi danh áo dài vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại giai đoạn 2027 – 2030 theo quy trình và quy định hiện hành.

Các người mẫu trình diễn những thiết kế áo dài tại họp báo.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành áo dài diễn ra sáng 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút khoảng 1.300 người tham gia. Đặc biệt, chương trình sẽ tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Trước đó, tối 21/11, lễ khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra với chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa”, giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, nghệ nhân như La Hằng, Lan Anh, Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan, Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sáng 22/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô – Tự hào áo dài – Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình kết hợp trình diễn nghệ thuật, trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến và tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập.

Cùng ngày, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại” sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” cũng mang đến những màn trình diễn áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ bố trí 4 không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, bộ sưu tập áo dài, phụ kiện thủ công và các ý tưởng sáng tạo của sinh viên.

Du khách có cơ hội tìm hiểu nghề may áo dài truyền thống qua hoạt động trình diễn của nghệ nhân làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức; trực tiếp trải nghiệm vẽ tranh, thêu đính kết, làm trang sức, thưởng trà, tham gia trò chơi dân gian và chụp ảnh lưu niệm.

Lễ hội khép lại tối 23/11 với chương trình nghệ thuật giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực cùng các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, việc kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch sẽ góp phần đưa áo dài trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, kết nối với các điểm đến di sản của Thủ đô. Qua đó, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn có cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người và nhịp sống Hà Nội.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến bạn bè trong nước, quốc tế.