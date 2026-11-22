Ngày Văn hoá Việt Nam

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức hướng tới 3 mục tiêu: Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn là bảo tồn ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Tiếp nối các kỳ tổ chức trước, Lễ hội năm nay hướng tới tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa”, đưa khán giả khám phá vẻ đẹp Thủ đô qua những sắc thái đặc trưng của thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa và con người Hà Nội. Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, chương trình khắc họa hình ảnh một Hà Nội giàu truyền thống nhưng không ngừng đổi mới.

Tại đây, 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt (làng nghề may áo dài Trạch Xá) được giới thiệu tới công chúng. Mỗi bộ sưu tập mang một phong cách riêng, thể hiện sự giao thoa giữa chất liệu, kỹ thuật truyền thống với tư duy sáng tạo của thời trang đương đại.

Trong hai ngày tiếp theo, Lễ hội tiếp tục với nhiều hoạt động đặc sắc. Đáng chú ý, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra ngày 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người tham gia, gồm các tổ chức, câu lạc bộ, hội viên và đông đảo người dân yêu áo dài.

Tiết mục trình diễn áo dài đặc sắc trong lễ khai mạc

Cùng với đó là hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, dự kiến thu hút khoảng 500 người tham gia. Hoạt động nhằm tôn vinh áo dài như một trang phục văn hóa dành cho mọi giới, mọi thế hệ.

Cũng trong ngày 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình có các hoạt động trình diễn nghệ thuật, dân vũ cộng đồng, trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến và tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập.

Bên cạnh đó, chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng. Tối cùng ngày, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội, tạo không gian kết nối sức sáng tạo trẻ với các giá trị di sản.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc.

Lễ hội sẽ bế mạc vào tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội, với các màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội còn được tổ chức thành hành trình trải nghiệm với 4 không gian trưng bày và tương tác về áo dài.

Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, nâng cao ý thức bảo tồn và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội khai thác di sản trang phục trong phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa của Thủ đô.