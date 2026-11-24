Ngày Văn hoá Việt Nam

Được tổ chức gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lễ hội tạo không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, đưa áo dài đến gần hơn với công chúng thông qua các chương trình trình diễn, triển lãm, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - đánh giá lễ hội đã tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, nơi di sản được tôn vinh bằng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo. Đặc biệt, tình yêu áo dài được kết nối và lan tỏa từ nghệ nhân, nhà thiết kế đến thế hệ trẻ và đông đảo cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật khai mạc “Hà Nội bốn mùa” tại Bảo tàng Hà Nội. Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và thời trang, chương trình tái hiện vẻ đẹp Thủ đô qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chín bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, nghệ nhân mang đến những cách tiếp cận sáng tạo, thể hiện sự gắn kết giữa tình yêu Hà Nội, văn hóa Việt Nam và niềm tự hào về trang phục dân tộc.

Các đại biểu, nhà thiết kế và nghệ nhân chụp ảnh lưu niệm tại chương trình bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Tinh thần tiếp nối di sản cũng được thể hiện qua chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản”, tạo cơ hội để thiếu niên, nhi đồng tiếp cận áo dài bằng hình thức nghệ thuật gần gũi. Trong khi đó, vòng chung kết Cuộc thi thiết kế áo dài năm 2026 giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên đến từ 5 trường đại học. Những ý tưởng và cách thể hiện mới cho thấy sức sáng tạo của người trẻ trong việc làm mới trang phục truyền thống mà vẫn giữ được những giá trị văn hóa cốt lõi.

Đặc biệt, chương trình diễu hành áo dài du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã tạo nên điểm nhấn nổi bật của lễ hội. Hơn 2.000 người trong trang phục áo dài và cổ phục truyền thống, đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền, cùng tham gia diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô.

Đáng chú ý, khoảng 500 nam sinh viên mặc áo dài truyền thống tham gia chương trình, góp phần tạo nên hình ảnh ấn tượng và hưởng ứng hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài đông nhất trong một cuộc diễu hành.

Hình ảnh hàng nghìn người cùng khoác lên mình tà áo dài, sải bước bên hồ Hoàn Kiếm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống mà còn cho thấy di sản vẫn hiện diện sống động trong đời sống hôm nay. Áo dài không đơn thuần là biểu tượng của quá khứ mà tiếp tục được cộng đồng thực hành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Màn trình diễn áo dài đặc sắc trong đêm bế mạc

Bên cạnh hoạt động diễu hành, chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” thu hút hơn 500 đại biểu tại điểm cầu chính và hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tại hai điểm cầu kết nối. Hoạt động góp phần tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, tự tin, nhân ái và hiện đại.

Các hoạt động cộng đồng như cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài” và chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh” cũng mang đến những giá trị thiết thực. Trong khuôn khổ chương trình, 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập được trao tặng áo dài, qua đó góp phần đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Không chỉ tập trung vào trình diễn, lễ hội còn bố trí bốn không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm áo dài tại Bảo tàng Hà Nội. Người dân, du khách được tìm hiểu các bộ sưu tập, chất liệu, phụ kiện, sản phẩm thủ công và trực tiếp tham gia những hoạt động như thêu, đính kết, vẽ tranh trên áo dài, làm đồ thủ công.

Sự góp mặt của các làng nghề truyền thống Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức đã làm nổi bật mối liên hệ giữa áo dài với nghề thủ công và sinh kế cộng đồng. Qua đó, công chúng có dịp tìm hiểu quy trình tạo nên một sản phẩm áo dài, cảm nhận sự khéo léo của người thợ và những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng đường kim, mũi chỉ, thớ vải, hoa văn.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 để lại dấu ấn qua những màn trình diễn nghệ thuật, cuộc diễu hành quy mô lớn, các sáng tạo của nhà thiết kế trẻ và hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống

Theo ông Nguyễn Trần Quang, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài không thể chỉ dừng lại ở những sự kiện trình diễn hay hoạt động lễ hội mà cần trở thành quá trình thường xuyên, liên tục, với sự tham gia của cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và toàn thể cộng đồng.

Khép lại 3 ngày hoạt động, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 để lại dấu ấn qua những màn trình diễn nghệ thuật, cuộc diễu hành quy mô lớn, các sáng tạo của nhà thiết kế trẻ và hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống. Quan trọng hơn, sự kiện góp phần khẳng định sức sống của áo dài trong đời sống hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối di sản với du lịch và công nghiệp văn hóa.

Gửi gắm thông điệp về hành trình tiếp nối và lan tỏa giá trị văn hóa, ông Nguyễn Trần Quang bày tỏ tin tưởng mỗi nhà thiết kế sẽ là một đại sứ sáng tạo, mỗi nghệ nhân tiếp tục gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống và mỗi người dân trở thành một chủ thể lan tỏa văn hóa. Qua đó, áo dài không chỉ là niềm tự hào của người Việt mà còn góp phần tạo nên dấu ấn riêng, hấp dẫn du khách khi đến với Hà Nội.