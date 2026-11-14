Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026: 500 nam giới mặc áo dài, xây dựng hồ sơ UNESCO

Toàn cảnh Họp báo

Lễ hội không chỉ tạo ra không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài. Qua đó, sự kiện góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa của Lễ hội

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa của Lễ hội trong đời sống đương đại.

Theo ông Quang, áo dài Việt Nam qua quá trình phát triển lâu đời đã trở thành một nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô trong mắt người dân và du khách. Việc bảo tồn và phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ trang phục truyền thống mà còn là giữ gìn ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết 3 mục tiêu trọng tâm của Lễ hội năm 2026 gồm:

Tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài: Thông qua các hoạt động trình diễn, giới thiệu, trưng bày, giao lưu và trải nghiệm, lễ hội góp phần giới thiệu vẻ đẹp thanh lịch, lịch sử hình thành và phát triển của áo dài, đồng thời tôn vinh đóng góp của các nghệ nhân, nhà thiết kế đang ngày ngày gìn giữ, sáng tạo nghề may, nghề thêu, dệt lụa.

Ban tổ chức mong muốn áo dài không chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội mà còn được lưu giữ, thực hành và lan tỏa trong đời sống thường nhật, trở thành niềm tự hào và sự lựa chọn tự nhiên của các thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa: Xác định áo dài có tiềm năng trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, lễ hội kết nối nhiều lĩnh vực như thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực. Du khách sẽ được giới thiệu những hành trình khám phá Thủ đô gắn với áo dài từ không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống.

Thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô: Lễ hội là dịp khuyến khích các nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và giới trẻ cùng tham gia sáng tạo trên nền tảng giá trị văn hóa cốt lõi của áo dài, tạo ra những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng cao và khả năng tiếp cận thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đồng thời, đây là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, thân thiện và hội nhập.

Bên cạnh đó, Lễ hội góp phần xây dựng hệ sinh thái bền vững và định hướng hồ sơ UNESCO, một điểm nhấn quan trọng được ông Quang đặc biệt quan tâm là xây dựng hệ sinh thái bảo tồn, phát triển giá trị áo dài một cách lâu dài, có chiều sâu và có sức lan tỏa của cộng đồng.

Hiện nay, TP. Hà Nội đang quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học về áo dài, trong đó có định hướng đề nghị UNESCO ghi danh Áo dài vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn 2027-2030 theo quy trình và quy định hiện hành. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự tham gia đóng góp trí tuệ, công sức của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, nhà thiết kế và toàn thể cộng đồng người thực hành áo dài.

Các hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 mang đến chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc.

Chương trình Khai mạc tối 21.11 diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ. Khán giả sẽ được thưởng thức 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế tên tuổi: La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Việt Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Các bộ sưu tập áo dài được trình diễn tại Họp báo

Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sáng 22.11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của khoảng 1.300 người đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đồng tổ chức xác lập kỷ lục “Người Việt Nam toàn cầu mặc áo dài nhiều nhất” về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất với 500 người tham gia, do Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện.

Các bộ sưu tập áo dài được trình diễn tại Họp báo

Chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” sáng 22.11 diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội chủ trì với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình bao gồm: trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”; trao áo dài trong chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh” cho 50 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn; trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật; hướng dẫn nhảy dân vũ trên nền nhạc ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam 4K” và biểu diễn dân vũ “Vũ điệu kết đoàn”.

Chương trình nghệ thuật “Mâm Di sản” & Chung kết Cuộc thi thiết kế áo dài tối 22.11.

Chương trình Bế mạc tối 23.11 trình diễn các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Không gian trải nghiệm hành trình áo dài thu nhỏ từ ngày 21 - 23.11 trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội trở thành không gian trưng bày, trải nghiệm đặc sắc với các phân khu đa dạng và đầy màu sắc.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 không chỉ đơn thuần là sự kiện văn hóa tôn vinh trang phục truyền thống mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, thân thiện và hội nhập.

Thông qua chuỗi hoạt động được chuẩn bị công phu, bài bản và có chiều sâu, Lễ hội năm 2026 kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách. Đây là bước tiến vững chắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa áo dài trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời tiến tới những cột mốc lớn hơn trên bản đồ di sản văn hóa thế giới trong tương lai gần.