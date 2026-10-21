Lễ hội ánh sáng Tokyo Mega Illumi trở lại, thắp sáng mùa đông Nhật Bản

Tokyo Mega Illumi, một trong những sự kiện ánh sáng mùa đông nổi bật tại thủ đô Nhật Bản, sẽ chính thức trở lại ở Tokyo từ ngày 31/10/2026 đến ngày 10/1/2027.

Bước sang mùa tổ chức thứ chín, lễ hội hứa hẹn biến khuôn viên trường đua thành một xứ sở thần tiên ngập tràn ánh sáng, màu sắc và những màn trình diễn thị giác ấn tượng.

Diễn ra vào những ngày không tổ chức đua ngựa, Tokyo Mega Illumi mang đến cho du khách cơ hội dạo bước giữa những con đường được trang trí bằng hàng loạt ánh đèn lung linh, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc đáo và tận hưởng không khí lễ hội đặc trưng của mùa đông Nhật Bản.

Một cái cây được chiếu sáng rực rỡ tại Tokyo Mega Illumi. Hình ảnh: tokyomegaillumi/Instagram

Điểm đặc biệt của Tokyo Mega Illumi 2026 là đây có thể là mùa tổ chức cuối cùng trước khi trường đua Oi bước vào dự án cải tạo dự kiến triển khai trong năm 2027.

Vì vậy, sự kiện năm nay được xem là cơ hội cuối để người dân địa phương và du khách quốc tế trải nghiệm lễ hội ánh sáng nổi tiếng này tại địa điểm quen thuộc trước khi hoạt động tạm khép lại.

Một trong những điểm nhấn đáng mong đợi nhất là Đường hầm Hoa anh đào Edo, hành lang ánh sáng dài 100 mét được trang trí bằng những ánh đèn rực rỡ, tái hiện vẻ đẹp lãng mạn của hoa anh đào. Du khách có thể thong thả dạo bước trong đường hầm, tận hưởng không gian huyền ảo và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm ấn tượng.

Bên cạnh đó, cây thông ánh sáng khổng lồ Mega Tree cũng sẽ trở lại, trở thành một trong những biểu tượng nổi bật của lễ hội. Công trình được thắp sáng bằng nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh lung linh giữa không gian mùa đông Tokyo.

Không chỉ gây ấn tượng với những công trình ánh sáng quy mô lớn, Tokyo Mega Illumi 2026 còn mang đến nhiều hoạt động giải trí phù hợp với du khách ở mọi lứa tuổi. Trong đó, trải nghiệm tiếp xúc, vuốt ve những chú ngựa và ngựa con tí hon được kỳ vọng sẽ đặc biệt thu hút các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức màn trình diễn nhạc nước Guidance Horse X kết hợp các hiệu ứng ánh sáng, cùng những chương trình biểu diễn nhân vật hoạt hình đầy màu sắc. Các hoạt động này góp phần tạo nên không khí sôi động, mang đến trải nghiệm đa dạng bên cạnh việc tham quan và ngắm cảnh.

Khu vực lễ hội cũng sẽ bố trí các gian hàng ẩm thực, điểm chụp ảnh và nhiều hoạt động tương tác khác, giúp du khách có thêm lựa chọn vui chơi, thư giãn và tận hưởng buổi tối giữa không gian ánh sáng rực rỡ.

Theo kế hoạch, Tokyo Mega Illumi 2026 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2026 đến ngày 10/1/2027. Lễ hội mở cửa từ 16h30 đến 21h, với thời gian đón khách cuối cùng lúc 20h. Giá vé vào cửa dự kiến từ 800 yen Nhật (khoảng 5,06 USD).

Địa điểm tổ chức là trường đua Oi, tại số 2 Chome-1-2 Katsushima, quận Shinagawa, Tokyo 140-0012, Nhật Bản.