Lễ hội Ẩm thực Yên Thế 2026 lan tỏa sắc màu văn hóa

Từ ngày 30/10 đến 5/11/2026, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ hội Ẩm thực năm 2026. Sự kiện quy tụ gần 100 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã với hơn 100 gian hàng cùng 16 hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Điểm nhấn của Lễ hội là không gian quảng bá thương hiệu gà đồi Yên Thế với các món ăn như gà quay, gà nướng lá sen, gà ủ đất, cơm niêu gà... Bên cạnh đó là nhiều đặc sản hấp dẫn như lợn quay, dê quay, bánh đa Kế, bánh cuốn, bánh chưng, lẩu và các món ăn vùng miền.

Các đơn vị trang trí gian hàng trước thời điểm khai mạc Lễ hội. Ảnh: Lệ Thanh

Không chỉ giới thiệu, kinh doanh sản phẩm, các hộ sản xuất và cơ sở kinh doanh còn trực tiếp chia sẻ về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chăn nuôi, gieo trồng và bí quyết chế biến, giúp du khách hiểu thêm giá trị của từng sản vật.

Bên cạnh không gian ẩm thực, lễ hội có 16 hoạt động chính, nổi bật là chương trình nghệ thuật sử thi trong đêm khai mạc, tái hiện lịch sử, văn hóa Yên Thế gắn với cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám, với sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ và các câu lạc bộ văn nghệ địa phương.

Nhiều hội thi đặc sắc cũng được tổ chức như quay lợn, quay dê, nướng gà lá sen, gà ủ đất, làm bánh giầy, chim hót, chọi dê, đôi gà đẹp và nấu cơm với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Các hoạt động tạo không khí sôi nổi, đồng thời là dịp để người dân giới thiệu nét riêng trong văn hóa ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đáng chú ý, hội thi “Người đẹp mặc trang phục dân tộc” diễn ra tối 1/11 với sự tham gia của 12 thí sinh đại diện cho 12 thôn, bản. Các thí sinh trình diễn trang phục của những dân tộc sinh sống trên địa bàn như Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chí, Dao, Hoa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Xuyên suốt những ngày diễn ra lễ hội còn có các chương trình biểu diễn chèo, hát then - đàn tính, hát văn, nhảy sạp, dân vũ, giao lưu văn nghệ quần chúng, thưởng trà, ngâm thơ, nghe sáo và trưng bày sinh vật cảnh, bonsai nghệ thuật. Không gian các gian hàng được trang trí bằng tre, nứa, tranh, rơm rạ, tái hiện nét mộc mạc của phiên chợ quê xưa.

Với sự kết hợp giữa quảng bá ẩm thực, nông sản và các hoạt động văn hóa truyền thống, Lễ hội Ẩm thực Yên Thế năm 2026 mang đến cho người dân, du khách cơ hội khám phá đời sống văn hóa cộng đồng, đồng thời mở rộng kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu nông sản và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.