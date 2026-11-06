Lễ hội ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026: Thêm sức hút cho du lịch Thủ đô

Với hơn 200 thương hiệu ẩm thực, 100 đầu bếp Việt Nam và quốc tế và quy mô dự kiến 150.000 lượt khách, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch quốc tế thường niên của Thủ đô.

Hội tụ tinh hoa ẩm thực năm châu

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu” (Hanoi Firebeat World Festival) do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tôn vinh, quảng bá văn hóa Thủ đô và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế. Lễ hội còn có sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), góp phần nâng cao uy tín và tính chuyên môn của sự kiện.

Họp báo thông tin về lễ hội ẩm thực quốc tế - Hà Nội "Bừng vị năm châu 2026". Ảnh: H.L.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 có quy mô hơn 43.000m², quy tụ hơn 200 thương hiệu uy tín, giới thiệu những món ăn, thức uống đặc sắc của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Điểm nhấn của chương trình là bốn hoạt động chủ đạo gồm: Giải vô địch BBQ quốc tế, Lễ hội Ẩm thực Thế giới, Đại nhạc hội quốc tế và Không gian Văn hóa Năm châu. Trong đó, Giải vô địch BBQ quốc tế sẽ là tâm điểm của lễ hội, nơi các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn những bí quyết chế biến đồ nướng đặc trưng của nhiều nền ẩm thực nổi tiếng. Không gian Văn hóa Năm châu mở ra hành trình khám phá ẩm thực năm châu thông qua ba phân khu chủ đạo.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều không gian ẩm thực đa dạng. Tại phân khu Lửa toàn cầu (Global Fire), nghệ thuật nướng quốc tế được giới thiệu qua hai không gian “Đại tiệc đầu bếp” và “Đại lộ vị Âu”. Đại tiệc đầu bếp quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế của Hiệp hội BBQ quốc tế cùng các nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam trực tiếp chế biến những món ăn đặc trưng như brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi.

Bên cạnh hoạt động chế biến, trình diễn nấu nướng và các lớp học nấu ăn cũng được tổ chức, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu kỹ thuật chế biến món ăn. Trong khi đó, Đại lộ vị Âu tập hợp các nhà hàng, thương hiệu ẩm thực châu Âu với những món ăn đặc sắc như bistecca kiểu Ý, porchetta, xúc xích Đức và hải sản à la plancha.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H.L.

Không gian “Lửa Á Châu” (Asian Flame) đưa thực khách khám phá nghệ thuật sử dụng lửa và gia vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ đến những món ăn mang đậm phong vị Tây Bắc như lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp.

Phân khu Vị Hà Nội (Hanoi Heritage) dành không gian tôn vinh di sản ẩm thực của thành phố chủ nhà. Những món ăn quen thuộc như bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng được giới thiệu tới người dân, du khách. Không chỉ thưởng thức món ăn, thực khách còn được tận mắt chứng kiến nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và lắng nghe những câu chuyện về quá trình gìn giữ nghề truyền thống. Trong phân khu này, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực Hà Nội trên toa tàu “5 cửa ô” để cảm nhận không gian khu chợ Đồng Xuân, vừa thưởng thức ẩm thực vừa nghe hát xẩm.

Đặc biệt, trong lễ hội ẩm thực còn có âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) quy tụ các nghệ sĩ, DJ cùng những tiết mục kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng lấy cảm hứng từ lửa, tạo nên không khí sôi động. Trong khi đó, Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village) giới thiệu các màn trình diễn, giao lưu về nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Lễ hội kỳ vọng thu hút 150.000 người dân và du khách trải nghiệm.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chia sẻ thông tin. Ảnh: H.L

Tại buổi họp báo giới thiệu lễ hội diễn ra vào sáng 6-11, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cho biết Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội được định hướng phát triển thành một thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô. Lễ hội góp phần hiện thực hóa định hướng Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế đô thị.

Tăng sức hút du lịch Thủ đô

Không chỉ là một sự kiện giới thiệu món ăn, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 còn mang ý nghĩa quảng bá chiều sâu văn hóa và bản sắc của Thủ đô. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là câu chuyện về những món ăn ngon mà là kết tinh của lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống và cốt cách con người Tràng An được gìn giữ, trao truyền, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện văn hóa, một dấu ấn về đất và người Hà Nội. Vì vậy, ẩm thực không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, bản sắc và một cách để thế giới cảm nhận, nhớ về Thủ đô.

Trong những năm gần đây, văn hóa ẩm thực Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế và sức hấp dẫn trên trường quốc tế. Thủ đô liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới với danh hiệu Thành phố Ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024, Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023 và 2025. Tạp chí Time Out cũng bình chọn Hà Nội là một trong 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á năm 2025. Đặc biệt, nhiều giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của Thủ đô đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ẩm thực đang góp phần định vị thương hiệu du lịch Thủ đô. Ảnh: M.H.

Chủ tịch Hội Đầu bếp Hà Nội Hà Hải Đoàn cũng đánh giá, sự kiện không chỉ là ngày hội của đầu bếp Việt Nam và quốc tế mà còn là cơ hội để người dân, du khách khám phá nền ẩm thực phong phú của năm châu, góp phần thu hút khách du lịch và tạo thêm những trải nghiệm thú vị khi đến với Thủ đô.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hanoi Global Culinary Festival là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu cùng thưởng thức tinh hoa ẩm thực, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. Lễ hội được định hướng phát triển thành một thương hiệu quốc tế thường niên, một sản phẩm văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Với tinh hoa ẩm thực Việt Nam làm bản sắc, giao lưu quốc tế làm động lực và sáng tạo làm phương thức thể hiện, sự kiện hướng tới góp phần hiện thực hóa định hướng Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế đô thị. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, được tổ chức thường niên. Qua đó, Hà Nội hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, thúc đẩy kinh tế đêm và tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Bên cạnh các hoạt động tại không gian triển lãm, chương trình còn giới thiệu những trải nghiệm thưởng thức ẩm thực tại tàu Hà Nội 5 cửa ô và khinh khí cầu. Lễ hội dự kiến áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua việc nạp tiền theo từng chặng để sử dụng trong quá trình tham gia các hoạt động.

Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực đang trở thành một trong những lý do quan trọng để du khách lựa chọn Hà Nội là điểm đến. Thành phố xác định giá trị của ẩm thực không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn và thưởng thức mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ. Phát huy giá trị ẩm thực cũng chính là góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hà Nội không chỉ cần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đến với thế giới mà còn chủ động mở rộng không gian giao lưu, kết nối. Đây là cách để Thủ đô thể hiện hình ảnh một thành phố giàu bản sắc nhưng không khép kín, trân trọng các giá trị truyền thống nhưng luôn cởi mở với cái mới; vừa là nơi gìn giữ di sản, vừa là không gian sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hanoi Global Culinary Festival là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu cùng thưởng thức tinh hoa ẩm thực, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. Lễ hội được định hướng phát triển thành một thương hiệu quốc tế thường niên, một sản phẩm văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Với tinh hoa ẩm thực Việt Nam làm bản sắc, giao lưu quốc tế làm động lực và sáng tạo làm phương thức thể hiện, sự kiện hướng tới góp phần hiện thực hóa định hướng Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế đô thị.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thưởng thức ẩm thực, lễ hội hướng tới xây dựng điểm hẹn trên lịch lễ hội khu vực, nơi đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp và công chúng gặp gỡ, trao đổi, sáng tạo. Mỗi mùa tổ chức sẽ mở ra một chủ đề mới, làm giàu trải nghiệm và tạo thêm lý do để du khách trở lại Hà Nội hằng năm. Qua đó, sự kiện góp phần thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, dịch vụ, thương mại, giải trí, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam kỳ vọng, qua từng mùa tổ chức, lễ hội sẽ từng bước tích lũy giá trị thương hiệu, hình thành tài sản văn hóa và du lịch lâu dài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, vị thế của Thủ đô như một điểm đến quốc tế giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Để chương trình diễn ra thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp và bản sắc văn hóa; tạo ra những trải nghiệm có giá trị và dấu ấn riêng; tăng cường kết nối nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp ẩm thực trong nước và quốc tế, tạo cơ hội quảng bá, hợp tác, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm.

Cùng với đó, các yêu cầu về an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ phải được bảo đảm. Công tác truyền thông, quảng bá trong nước và quốc tế cũng cần được chú trọng để giá trị của lễ hội tiếp tục lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến Hà Nội.