Lễ hội ẩm thực đậm đà bản sắc Yên Thế

Hương vị quê hương

Không gian Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (xã Yên Thế) những ngày hội rực rỡ sắc màu với gần 100 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm ẩm thực, nông sản đặc trưng của địa phương và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong cả nước. Điểm nhấn là khu vực giới thiệu về gà đồi Yên Thế - sản phẩm đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường cùng các món ăn chế biến từ gà, dê, lợn và đặc sản vùng miền.

Các đơn vị tham gia lễ hội thiết kế, trang trí gian hàng ẩm thực.

Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức nhiều món hấp dẫn như: Gà quay, cơm niêu gà, lợn quay, dê quay, bánh đa Kế, bánh cuốn, các món nướng, lẩu… Không chỉ trưng bày và bán sản phẩm, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh còn trực tiếp giới thiệu chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và cách chế biến làm nên hương vị riêng của món ăn.

Bà Nông Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Yên Thế tổ chức Lễ hội Ẩm thực nhằm bảo tồn, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và món ăn đặc trưng của địa phương. Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực, xã mong muốn thu hút người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh giao lưu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”.

Bên cạnh hương vị món ăn, điều hấp dẫn du khách tại lễ hội còn ở câu chuyện phía sau mỗi sản vật. Người sản xuất sẽ chia sẻ về lịch sử ra đời, phương thức chăn nuôi, gieo trồng, bí quyết chế biến… đã được tích lũy, gìn giữ để thực khách hiểu rõ hơn giá trị của nông sản địa phương. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hội thi ẩm thực như: Quay lợn, quay dê, nướng gà lá sen, gà ủ đất, giã bánh giầy, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”… tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn. Thông qua các phần thi, người dân có dịp giới thiệu món ăn đặc sản của địa phương, quảng bá nét riêng trong văn hóa ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và chế biến. Đồng thời, cũng là cơ hội để người dân chú trọng nâng cao chất lượng, hình thức trình bày, tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Lễ hội còn tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh với người tiêu dùng.

Tham gia lễ hội, ông Trịnh Văn Hưng (thường gọi là Hưng Ba Ba) - chủ nhà hàng, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nổi tiếng ở Hải Phòng cũng sẽ mang đến những món ăn hấp dẫn được tạo từ chính nguyên liệu sẵn có của địa phương, làm phong phú thêm không khí lễ hội.

Sắc màu văn hóa hội tụ và lan tỏa

Sân khấu đã được dựng trước đình Ba Tầng Mái (Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám) sẵn sàng cho lễ khai mạc vào tối 30/10. Tại lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc có sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ và các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn xã tái hiện câu chuyện về lịch sử, văn hóa và ẩm thực Yên Thế gắn với truyền thống đấu tranh anh dũng của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám.

Người dân bản Đồng Thép luyện tập văn nghệ chuẩn bị tham gia lễ hội.

Hơn 15 năm đồng hành tổ chức lễ hội Yên Thế, bà Bùi Thị Phương Hiền, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đạt Nghĩa chia sẻ: “Để góp phần tạo nên không gian ẩm thực giàu bản sắc tại lễ hội năm nay, chúng tôi thiết kế các gian hàng bằng tranh tre, rơm rạ tái hiện nét mộc mạc của phiên chợ xưa giúp người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ có dịp tìm hiểu nếp sinh hoạt và văn hóa truyền thống”.

Tại Lễ hội diễn ra 16 hoạt động chính, nổi bật là: Chương trình nghệ thuật sử thi tái hiện văn hóa ẩm thực gắn với lịch sử khởi nghĩa Yên Thế; hội thi: quay lợn, quay dê, nướng gà, làm bánh giầy truyền thống, chim hót, người đẹp mặc trang phục dân tộc, đôi gà đẹp; biểu diễn hát chèo, giao lưu hát then, nhảy sạp, dân vũ…

Một trong những hoạt động đặc sắc là hội thi “Người đẹp mặc trang phục dân tộc đẹp” diễn ra tối 1/11 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ và trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. 12 thí sinh đại diện cho 12 thôn, bản sẽ trình diễn trang phục của các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chí, Dao, Hoa và giới thiệu ý nghĩa trang phục thể hiện sự tự tin, hiểu biết về văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống trong cộng đồng. Sắc màu ngày hội còn được thể hiện qua các hội thi: Chim hót, chọi dê, đôi gà đẹp và bán đấu giá phục vụ công tác an sinh xã hội tại địa phương, quảng bá thương hiệu gà đồi Yên Thế. Cùng đó, người dân, du khách còn được thưởng trà, ngâm thơ, nghe sáo và các làn điệu dân ca, cảm nhận sự giao hòa giữa hương vị ẩm thực và đời sống văn hóa truyền thống. Trong những ngày diễn ra lễ hội đều có các chương trình biểu diễn chèo, hát then - đàn tính, dân vũ và văn nghệ quần chúng không chỉ giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của địa phương mà còn tạo cơ hội để người dân, du khách được hòa mình vào nếp sinh hoạt cộng đồng.

Với chuỗi hoạt động đặc sắc xuyên suốt trong 7 ngày, Lễ hội Ẩm thực Yên Thế là điểm hẹn để người dân, du khách được thưởng thức hương vị sản vật, khám phá lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng của vùng đất giàu truyền thống.