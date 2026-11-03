Lê Hoàng vào chung kết wushu, Thu Huyền thắng hai trận liên tiếp tại Olympic trẻ

Tại Olympic trẻ Dakar 2026 đang diễn ra ở Senegal, các vận động viên trẻ Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn ở những ngày thi đấu đầu tiên. Đáng chú ý, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã lọt vào nhóm 8 võ sĩ xuất sắc nhất nội dung Thái cực quyền tổng hợp nam môn wushu, trong khi Nguyễn Thị Thu Huyền duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận vòng bảng đơn nữ môn cầu lông.

Thu Huyền có chiến thắng thứ hai ở vòng bảng môn cầu lông.

Trong phần thi Thái cực phiến (Taijishan) kết thúc đêm 2/11 (giờ Việt Nam), Nguyễn Khắc Lê Hoàng gây ấn tượng khi đạt 9,333 điểm, xếp thứ 3 ở nội dung này.

Trước đó, võ sĩ sinh năm 2008 đã hoàn thành bài thi Thái cực quyền (Taijiquan) với 9,253 điểm, đứng thứ 4. Với tổng điểm 18,586 sau hai phần thi, Lê Hoàng xếp thứ 4 vòng loại, qua đó giành một trong 8 suất tham dự vòng chung kết.

Kết quả này cho thấy sự ổn định về chuyên môn của đại diện wushu Việt Nam khi phải cạnh tranh với những võ sĩ trẻ có trình độ cao đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.Đáng chú ý, ở bài thi Thái cực phiến, Lê Hoàng đã vươn lên vị trí thứ 3, qua đó cho thấy khả năng cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu. Khoảng cách điểm số giữa các vận động viên không quá lớn, vì vậy việc duy trì sự chính xác trong từng động tác sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua huy chương.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng giành thành tích cao ở các giải wushu trẻ quốc tế trước khi tham dự Olympic trẻ Dakar 2026. Kinh nghiệm thi đấu là nền tảng để võ sĩ Việt Nam hướng tới những phần thể hiện tốt hơn tại vòng chung kết.

Việc Lê Hoàng góp mặt trong nhóm 8 vận động viên xuất sắc nhất cũng mang ý nghĩa đáng chú ý đối với wushu Việt Nam, khi đây là lần đầu tiên môn võ này được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic trẻ.

Theo lịch thi đấu, các nội dung chung kết wushu diễn ra trong hai ngày 3 và 4/11. Với vị trí thứ 4 sau vòng loại, Lê Hoàng đang đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương, dù thử thách phía trước vẫn rất lớn.

Cùng với thành tích của Nguyễn Khắc Lê Hoàng, môn cầu lông cũng mang đến tin vui khi Nguyễn Thị Thu Huyền tiếp tục giành chiến thắng tại bảng E nội dung đơn nữ.

Trong trận đấu thứ hai của vòng bảng diễn ra tại nhà thi đấu Dakar Arena, tay vợt sinh năm 2011 của Việt Nam đối đầu với Chiraz Halimi (Algeria). Thu Huyền thể hiện sự vượt trội về chuyên môn, kiểm soát tốt thế trận để giành chiến thắng sau hai ván với tỷ số 21-7 và 21-13.

Trước đó, ở trận ra quân, Thu Huyền cũng vượt qua Zahra Robati (Iran) với tỷ số 2-0 (21-14, 21-15). Như vậy, sau hai lượt trận, đại diện cầu lông Việt Nam toàn thắng cả hai trận mà chưa để thua ván đấu nào.

Đây là khởi đầu đáng khích lệ đối với tay vợt mới 15 tuổi khi lần đầu góp mặt tại sân chơi Olympic trẻ, nơi quy tụ nhiều tài năng triển vọng của cầu lông thế giới.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Thu Huyền tại vòng bảng vẫn còn ở phía trước. Trong lượt trận cuối cùng ngày 3/11, tay vợt Việt Nam sẽ chạm trán Kungkaew Kakanik (Thái Lan), hạt giống số 7 của giải.

Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 16h45 theo giờ Senegal, tức 23h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam, và có ý nghĩa quyết định đối với cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng E.

Đối thủ người Thái Lan được đánh giá cao về trình độ chuyên môn và là một trong những ứng viên đáng chú ý của bảng đấu. Trong trận mở màn, Kungkaew Kakanik từng thể hiện sức mạnh khi đánh bại Chiraz Halimi với tỷ số 21-7, 21-5.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Trung Dũng, Thu Huyền đang có sự chuẩn bị quan trọng cho trận đấu quyết định. Hai chiến thắng liên tiếp là cơ sở để tay vợt trẻ Việt Nam thêm tự tin, nhưng cuộc đối đầu với hạt giống số 7 sẽ đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh cao hơn.

Theo thể thức thi đấu, chỉ tay vợt đứng đầu bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Vì vậy, trận gặp Kungkaew Kakanik không chỉ là thử thách chuyên môn lớn nhất của Thu Huyền kể từ đầu giải mà còn có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội tiến sâu.