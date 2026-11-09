Lễ hoàn đàn Dược Sư tại chùa An Ninh (phường Dĩ An, TP.HCM)

Hòa thượng Thích Nguyên Hiếu, trụ trì chùa An Ninh niêm hương cúng dường

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tấn - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Bửu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, viện chủ chùa Nhựt Quang (P.Bình Thạnh); Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình); chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại TP.HCM cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Thọ trì kinh Dược Sư

Tại chánh điện, dưới sự chủ lễ của Hòa thượng Thích Nguyên Hiếu, chư tôn đức Ban Kinh sư đã cử hành các nghi thức thỉnh Tổ sư chứng minh, đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh và trì chú Dược Sư, cúng ngọ.

Trong không khí trang nghiêm, đại chúng nhất tâm hướng về Đức Phật Dược Sư, thành kính cầu nguyện tiêu trừ bệnh khổ, thân tâm an lạc, quốc thái dân an.

Đại diện Phật tử chùa An Ninh dâng lời tác bạch

Dịp này, chùa An Ninh phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN phường Dĩ An trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần chia sẻ những khó khăn trong đời sống và lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật.

Đại diện Phật tử chùa An Ninh đã dâng lời tác bạch, bày tỏ lòng tri ân chư tôn đức đã quang lâm chứng minh, hướng dẫn đại chúng hoàn thành khóa lễ và hồi hướng công đức.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã chia sẻ về ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, nhấn mạnh tinh thần tu học, chuyển hóa thân tâm và nuôi dưỡng lòng từ bi. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc nhở đại chúng thực hành mười điều tâm niệm trong pháp môn Niệm Phật Tam-muội, lấy niềm tin, sự tinh tấn và chánh niệm làm nền tảng trên con đường tu tập.

Khóa lễ hoàn đàn Dược Sư khép lại trong niềm hoan hỷ, đại chúng đồng hồi hướng công đức, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mọi người biết nương tựa Tam bảo, thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa khổ đau, xây dựng đời sống an lành.

Tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Đây cũng là dịp Hòa thượng Thích Nguyên Hiếu chính thức ra mắt chư Tăng Ni, Phật tử với cương vị trụ trì chùa An Ninh, trong sự chứng minh và chúc mừng của đại chúng.