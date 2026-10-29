Lễ hoa đăng kỷ niệm vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại tổ đình Giác Lâm

Thượng tọa Thích Từ Tánh cùng chư Tăng thực hiện khóa lễ

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Từ Tánh, Trưởng ban Quản trị tổ đình Giác Lâm, cùng chư Tăng trong Ban Quản trị và đông đảo Phật tử tham dự.

Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức thành kính niêm hương, đảnh lễ trước tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tiếp đó, đại chúng cùng cử hành nghi thức trì sám Quán Thế Âm, thành tâm lễ bái và tưởng niệm hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài.

Đại chúng đồng tụng kinh Phổ môn

Tiếp nối chương trình, chư tôn đức và Phật tử thành kính dâng hoa đăng. Những ngọn đèn được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, thanh tịnh trong khuôn viên tổ đình. Mỗi ngọn hoa đăng gửi gắm ước nguyện bình an cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, niềm tin và những điều thiện lành được nuôi dưỡng trong tâm mỗi người.

Trong không khí trang nghiêm, đại chúng đồng tụng kinh Phổ môn, lắng lòng hướng về những lời kinh nhiệm mầu, chiêm nghiệm hạnh nguyện lắng nghe tiếng khổ đau của muôn loài và tinh thần cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Qua đó, mỗi người phát nguyện nuôi dưỡng tâm từ, thực hành lời Phật dạy, biết cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh.

Lễ hoa đăng cầu nguyện

Lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Ngài, mà còn là dịp để người con Phật soi chiếu lại chính mình, chuyển hóa những tâm niệm chưa thiện lành, lấy tình thương và sự sẻ chia làm nền tảng trong đời sống, góp phần xây dựng cộng đồng an vui, hòa hợp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tôn tượng Quán Âm Bồ-tát trong khuôn viên tổ đình Giác Lâm. Tượng được tạo bằng đá non nước, cao hơn 4m, được an vị vào năm 2022. Tay phải Ngài bắt ấn, tay trái cầm bình cam lộ, phía sau là ngọn giả sơn