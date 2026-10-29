Lễ hoa đăng kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia tại Quan Âm Tu viện (TP.HCM)
Ngày 28-10, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cùng chư Ni và Phật tử trang nghiêm tổ chức Lễ hoa đăng kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia, 19-9 âm lịch.
Trong chương trình, đại chúng thực tập tĩnh tọa, giữ thân tâm an lạc, lắng dịu những vọng niệm và trở về nhận diện sự bình an nơi chính mình. Chư Ni và Phật tử Quan Âm tu viện cũng trì tụng kinh chú, nhiếp tâm trong chánh niệm, phát nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh tấn tu học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm.
Trong không gian thanh tịnh, những ngọn hoa đăng được thắp sáng, thể hiện lòng thành kính của người con Phật đối với Bồ-tát Quán Thế Âm - biểu tượng của hạnh nguyện từ bi, lắng nghe và cứu khổ ban vui.
Lễ hoa đăng là dịp để người con Phật tưởng niệm công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm, đồng thời nhắc nhở mỗi người nuôi dưỡng tâm từ bi, thực tập hạnh lắng nghe, biết cảm thông và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Qua ánh sáng hoa đăng, đại chúng cùng hướng tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nguyện noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, đem tình thương và sự hiểu biết vào đời sống, góp phần chuyển hóa khổ đau, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật đến với mọi người.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-le-hoa-dang-ky-niem-ngay-via-bo-tat-quan-the-am-xuat-gia-tai-quan-am-tu-vien-tphcm-post81463.html