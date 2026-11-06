Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới nhân Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử tham dự

Ánh đạo vàng rạng rỡ mừng hai Đại lễ trọng đại của Phật giáo Việt Nam

Buổi lễ diễn ra trong không gian thiêng liêng và thành kính, có sự quang lâm chứng minh, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Thượng tọa Thích Minh Hiền - đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Tổ chức, các ban ngành Trung ương, chư Tăng Ni, đại biểu và đông đảo Phật tử gần xa.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã ôn lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN. Từ muôn vàn khó khăn buổi ban đầu, các bậc tôn túc tòng lâm thạch trụ đã vững chí bền lòng, quy tụ 9 tổ chức, hệ phái cùng xây dưng ngôi nhà chung GHPGVN. Đó là kết tinh của trí tuệ, sự nhẫn nại, hy sinh và tầm nhìn xa trông rộng, đặt tiền đồ Đạo pháp lên trên hết.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Hòa thượng nhấn mạnh, ánh sáng hoa đăng đêm nay là tấm lòng thành kính dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN; đồng thời tri ân sâu sắc công ơn trời biển của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo qua các thời kỳ, chư tiền bối hữu công và các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân.

"Đại hội lần thứ X mở ra một chặng đường mới, đặt vào mỗi người con Phật niềm tin và trách nhiệm lớn lao. Nguyện thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, Giáo hội trường tồn, chúng sinh an lạc.", Hòa thượng Thích Thọ Lạc bày tỏ.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công

Dưới sự xướng lễ của Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương, chư tôn đức đã niêm hương Tam bảo, quán nguyện ân đức sâu dày của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và các bậc cao đức khai sáng GHPGVN.

Hơn 3.000 ngọn hoa đăng lung linh được thắp lên trong tiếng niệm Phật trầm hùng của toàn thể đại chúng, gửi gắm ước nguyện thiết tha về một thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, Phật pháp trường tồn.

Hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc

Sân khấu cải lương tri ân đạo hạnh Đức Đệ nhất Pháp chủ

Khép lại nghi thức hoa đăng, hội trường Minh Châu lắng đọng trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc với chương trình nhạc kịch cải lương: "Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận".

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu

Tác phẩm là bản hòa quyện tinh tế giữa ngôn ngữ sân khấu cải lương truyền thống và nhạc kịch hiện đại, đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về cuộc đời tu học, hành đạo đầy gương hạnh của Đức Đệ nhất Pháp chủ. Ngài sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định, suốt một đời tinh nghiêm giới luật, là bậc tùng lâm thạch trụ, cống hiến trọn vẹn cho công cuộc chấn hưng Phật giáo và đào tạo Tăng tài.

Đặc biệt, vở diễn đã tái hiện hình ảnh Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ tại Hội nghị thành lập GHPGVN năm 1981 - nơi ngài đề đạt những quyết sách quan trọng, trong đó cho phép mở Trường Cao cấp Phật học ở ba miền và tạo điều kiện cho Tăng Ni tu học - đã chạm đến trái tim người xem, làm nổi bật đức khiêm cung, tầm nhìn chiến lược và tinh thần "Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc" của ngài.

Chương trình nhạc kịch cải lương: "Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận"

Theo chương trình, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 7-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Đại hội vinh dự đón tiếp chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các tôn giáo bạn cùng gần 2.000 đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế tham dự, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều thành tựu rực rỡ, tiếp nối sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh và phụng sự đất nước.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chương trình nhạc kịch cải lương: "Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận"