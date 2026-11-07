Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an

Lễ hoa đăng gửi gắm ước nguyện hòa bình, quốc thái dân an, nhân dân an lạc

Tối 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TPHCM), Ban Văn hóa kết hợp Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ôn lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ khó khăn buổi ban đầu, các bậc tôn túc tòng lâm thạch trụ đã vững chí bền lòng, quy tụ 9 tổ chức, hệ phái cùng xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là kết tinh của trí tuệ, sự nhẫn nại, hy sinh và tầm nhìn xa trông rộng, đặt tiền đồ Đạo pháp lên trên hết.

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, ánh sáng hoa đăng là tấm lòng thành kính dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời tri ân sâu sắc công ơn của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo qua các thời kỳ, chư tiền bối hữu công và các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân.

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi hoa đăng tỏa sáng gửi gắm một tâm nguyện kết nối

Trong không khí trang nghiêm, hàng nghìn ngọn hoa đăng lung linh được thắp lên trong tiếng niệm Phật trầm hùng của toàn thể đại chúng, gửi gắm ước nguyện thiết tha về một thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, Phật pháp trường tồn.

Lễ hoa đăng là hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026).

Trước đó, vào sáng 6/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập. Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X bước vào phiên làm việc thứ nhất, tập trung các nội dung về công tác Phật sự và nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào sáng 7/11, với gần 2.000 đại biểu tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM:

Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an là hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026)

Trong không gian lắng đọng, mỗi người tham dự nâng ngọn nến trên tay, thành kính hướng về Tam bảo, cội nguồn dân tộc và các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng ngôi nhà chung đoàn kết của Giáo hội

Tăng Ni, Phật tử tri ân các bậc tiền bối đã góp công xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc

Mỗi ngọn nến là lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng thắp sáng là một tâm nguyện tiếp nối

Ánh sáng hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, nhân sinh an lạc

Bên cạnh việc tưởng niệm các bậc tiền bối Phật giáo, đêm hoa đăng còn là dịp thành kính tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc

Tăng Ni, Phật tử cùng thắp sáng những ngọn đèn hoa đăng, tạo nên không gian trang nghiêm, lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và lòng tri ân

Những ngọn hoa đăng lung linh trong đêm hội, tượng trưng cho niềm tin và sự tiếp nối