Lê Hào kể chuyện đóng phim ở miền Tây, bài học casting 'Đất Đỏ'

Lê Hào từng tham gia các phim điện ảnh “Nhà gia tiên”, “Trùm Sò” và “Ai thương ai mến”. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, em kể về quá trình làm phim, những phản hồi từ khán giả và định hướng diễn xuất trong thời gian tới. Gia đình cũng chia sẻ về cơ duyên đưa Lê Hào đến với điện ảnh, tiêu chí lựa chọn dự án, cách sắp xếp lịch quay và mong muốn để em tự lựa chọn con đường khi trưởng thành.

Trong các vai diễn từng đảm nhận, Lê Hào nhớ nhất vai Út Thiệt lúc nhỏ trong phim “Ai thương ai mến” của đạo diễn Thu Trang. “Với em, mỗi bộ phim đều mang đến một trải nghiệm rất riêng và có những kỷ niệm rất vui cùng các cô chú, anh chị trong đoàn. Nhưng nếu chọn một vai để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất thì đó là vai Út Thiệt lúc nhỏ trong phim ‘Ai thương ai mến’ của đạo diễn Thu Trang.

Đây là một vai có chiều sâu tâm lý và cũng là một thử thách đối với em. Nhờ vai diễn này, em có cơ hội học hỏi thêm rất nhiều về cách thể hiện cảm xúc và cách hóa thân vào nhân vật.

Đặc biệt, thời gian quay hơn một tháng ở miền Tây đã cho em rất nhiều trải nghiệm mà có lẽ em sẽ nhớ rất lâu. Mỗi ngày em đi xuồng máy vào set quay, có hôm thì lội ruộng, bắt ếch, rồi có những đêm phải dầm mưa để hoàn thành cảnh quay… Những điều trước đây em chưa từng trải qua nên em thấy rất thú vị.

Em cũng rất vui vì trong thời gian làm phim được làm việc và học hỏi từ cô Thu Trang, chú Tiến Luật, chú Ngọc Thuận, cô Khả Như, chị Trâm Anh, anh Võ Điền Gia Huy và các cô chú diễn viên gạo cội như cô Tuyết Thu, cô Phi Phụng, chú Trung Lùn… Với em, đó không chỉ là một bộ phim mà còn là một hành trình có rất nhiều kỷ niệm đẹp”, Lê Hào chia sẻ.

Ngoài những trải nghiệm khi ghi hình, Lê Hào còn nhớ lần tham gia casting phim “Đất Đỏ”. Trong buổi thử vai, em quên bài nhảy đã chuẩn bị và phải ứng biến bằng những động tác võ từng học. Sau trải nghiệm này, em rút ra hai điều cần chú ý khi tham gia các buổi casting tiếp theo.

“Thứ nhất là phải chuẩn bị thật kỹ. Trước mỗi buổi casting, em sẽ cố gắng luyện tập kỹ phần diễn, lời thoại hoặc những kỹ năng mà mình được yêu cầu để khi bước vào casting có thể tự tin hơn.

Thứ hai là phải bình tĩnh. Em nghĩ khi làm nghệ thuật thì đôi khi sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra. Nếu mình quá lo lắng thì càng dễ quên hoặc mất tự tin. Vì vậy, nếu có sự cố, em sẽ cố gắng bình tĩnh và tìm cách thể hiện những điểm mạnh khác của mình.

Sau lần đó, em thấy casting không chỉ là thể hiện mình giỏi như thế nào, mà còn là cách mình xử lý khi mọi thứ không diễn ra đúng như mình đã chuẩn bị”, em kể.

Sau khi các phim ra mắt, Lê Hào cho biết em từng nhận được lời khen từ khán giả. Một số người nhắn tin hoặc gặp trực tiếp để chia sẻ cảm nhận về phần thể hiện của em.

“Điều làm em nhớ nhất là sau khi phim được chiếu, có một số cô chú khán giả nhắn tin hoặc gặp em rồi nói rằng: ‘Con diễn tự nhiên quá, làm cô/chú xúc động’.

Mỗi lần nghe những lời như vậy, em vui lắm ạ. Vì em biết phía sau một vai diễn là rất nhiều công sức của cả đoàn phim. Khi khán giả cảm nhận được nhân vật và yêu thích phần thể hiện của mình, em cảm thấy những cố gắng của mình và mọi người đều thật sự có ý nghĩa.

Còn trong thời gian tới, em rất mong có cơ hội thử sức với những vai cá tính hơn, hành động, võ thuật hoặc những nhân vật có tâm lý và chiều sâu hơn. Em muốn thử những dạng vai mà trước đây mình chưa từng đóng để có thể khám phá thêm khả năng của bản thân”, Lê Hào chia sẻ.

Theo gia đình Lê Hào, cơ duyên đưa nam diễn viên nhí đến với điện ảnh khá tự nhiên. Ban đầu, người thân xem đây là một sân chơi mới để em trải nghiệm, học hỏi kỹ năng mềm và khám phá sở thích. Qua quá trình tham gia các dự án, gia đình nhận thấy Hào dần thích nghi với môi trường quay phim, có khả năng biểu đạt cảm xúc tương đối tự nhiên trước ống kính.

“Gia đình nhận thấy Hào khá thích nghi với môi trường quay phim. Con có sự nhạy cảm nhất định với cảm xúc của nhân vật và đặc biệt là khả năng biểu đạt khá tự nhiên trước ống kính.

Điều khiến gia đình vui nhất không phải là việc con được đóng phim nhiều hay ít, mà là qua mỗi dự án, con lại học được thêm một điều mới, trưởng thành hơn một chút và tự tin hơn. Chính những điều đó khiến gia đình có thêm niềm tin để đồng hành cùng con và cho con cơ hội trải nghiệm sâu hơn với nghệ thuật”, người thân Lê Hào cho biết.

Khi nhận được lời mời đóng phim, gia đình Lê Hào tìm hiểu kỹ kịch bản, nhân vật, nội dung và thời gian quay để xác định mức độ phù hợp với lứa tuổi của em. “Trước mỗi lời mời, gia đình thường tìm hiểu khá kỹ về kịch bản, nhân vật, nội dung và thời gian quay để xem vai diễn có phù hợp với Hào hay không. Gia đình ưu tiên những nhân vật và nội dung lành mạnh, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ và đặc biệt là không làm xáo trộn việc học tập ở trường.

Bên cạnh đó, một ê-kíp chuyên nghiệp, làm việc nghiêm túc và có sự quan tâm, bảo vệ diễn viên nhỏ tuổi cũng là điều gia đình rất coi trọng.

Có những dự án rất hay nhưng nếu lịch quay quá dày hoặc không phù hợp với việc học và sức khỏe của con thì gia đình vẫn phải cân nhắc. Với gia đình tôi, con được vui, khỏe và học tập tốt vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu”, người thân Lê Hào chia sẻ.

Để Lê Hào không bị quá tải, gia đình em trao đổi với đoàn phim về lịch quay ngay từ đầu. Nếu có thể, những ngày ghi hình được sắp xếp vào cuối ngày, cuối tuần hoặc kỳ nghỉ hè nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc học chính khóa của em. Khi phải đi quay xa, gia đình chuẩn bị sách vở để em tranh thủ ôn bài, đồng thời cố gắng duy trì giờ ăn uống và nghỉ ngơi tương đối ổn định.

Trong quá trình làm việc, nếu nhận thấy em mệt hoặc cần nghỉ ngơi, gia đình sẽ trao đổi với ê-kíp để điều chỉnh lịch trình phù hợp. Theo người thân, sức khỏe thể chất, tinh thần và việc học của Lê Hào vẫn được đặt lên hàng đầu.

Những ngày đầu làm quen với cường độ trên phim trường, Lê Hào có lúc bỡ ngỡ trước lịch quay dài, nhiều cảnh và yêu cầu tập trung trong thời gian lâu. Gia đình cho biết em nhận được sự hướng dẫn từ đạo diễn cùng các nghệ sĩ đi trước, nhờ đó dần làm quen với môi trường làm việc.

Sau những ngày quay vất vả, gia đình em cố gắng dành thời gian để em nghỉ ngơi và trở lại với sinh hoạt thường ngày. Những hoạt động như ăn món yêu thích, trò chuyện với ba mẹ, đi chơi hoặc gặp gỡ bạn bè giúp em có thời gian thư giãn sau công việc.

“Gia đình luôn cố gắng để Hào hiểu rằng phim trường là nơi làm việc, còn khi trở về nhà, con vẫn được là một đứa trẻ với những niềm vui rất giản dị của mình”, người thân của em chia sẻ.

Về định hướng lâu dài, gia đình Lê Hào không đặt yêu cầu em phải trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay theo đuổi nghệ thuật bằng mọi giá. “Gia đình luôn nghĩ rằng điện ảnh đến với Hào trước hết là một cái duyên và cũng là một môi trường rất tốt để con trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành.

Khi lớn lên, Hào muốn tiếp tục với nghệ thuật hay lựa chọn một con đường khác, gia đình đều tôn trọng quyết định của con. Ở thời điểm hiện tại, điều gia đình mong muốn nhất là con được học tập tốt, vui chơi, có bạn bè, được trải nghiệm nghệ thuật nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Gia đình cũng cố gắng để Hào hiểu rằng đóng phim là một công việc nghiêm túc, nhưng không vì thế mà con phải đánh đổi tuổi thơ của mình.

Nếu sau này con thật sự yêu nghệ thuật và muốn đi xa hơn, gia đình tiếp tục đồng hành và ủng hộ. Còn hiện tại, chỉ cần con vui, khỏe, tự tin và mỗi ngày học thêm được một điều mới thì với gia đình như vậy đã là điều rất đáng quý rồi”, người thân Lê Hào chia sẻ.