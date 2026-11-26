Tham dự Diễn đàn điện ảnh "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" (Hai Phong Film Port) tổ chức ở thành phố Cảng, Lê Hạ Anh trở thành tâm điểm ống kính trên thảm đỏ đêm Gala tại Nhà hát Hoa Phượng. Nữ chính phim Mưa Đỏ lựa chọn mẫu đầm trắng mang tên Céna Dress thuộc thương hiệu nội địa Việt Nam ONONMM. Ngay sau khi loạt ảnh tại sự kiện được chia sẻ, diện mạo của Lê Hạ Anh lập tức lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng khi trùng khớp với thiết kế từng được Rosé (BLACKPINK) diện trước đó.

Màn đụng độ trang phục giữa Lê Hạ Anh và giọng ca nhóm BLACKPINK nhanh chóng thu hút bàn luận trên các diễn đàn giải trí. Nhiều khán giả đặt hai mỹ nhân lên bàn cân so sánh về cách phối đồ, xử lý phom dáng lẫn thần thái, nhận xét nhan sắc của cả hai thuộc thế "một chín một mười" khi cùng khoác lên mình một sáng tạo của nhà mốt Việt.

Lê Hạ Anh giữ nét dịu dàng, thanh lịch trong mẫu đầm trắng Céna Dress đính ngọc trai ở phần dây vai. (Ảnh: FBNV)

Mẫu đầm Céna Dress vốn nổi bật với chất liệu bay bổng, phom suông dài nữ tính cùng điểm nhấn hạt ngọc trai đính kết dọc hai bên dây vai. Khi xuất hiện tại Hải Phòng, Lê Hạ Anh giữ nguyên tinh thần mềm mại của thiết kế gốc, chỉ tinh chỉnh nhẹ độ dài vạt váy để cân đối tỷ lệ hình thể. Cô tiết chế phụ kiện, kết hợp khuyên tai đính đá nhỏ cùng mái tóc uốn xoăn sóng buông xõa tự nhiên, tôn lên đường nét gương mặt thanh thoát.

Ở phía đối diện, Rosé (BLACKPINK) từng mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt với chính mẫu đầm này. Stylist của nữ ca sĩ đã mạnh tay cắt sửa phần chân váy thành phom mullet với vạt trước ngắn và vạt sau dài thướt tha. Cách biến tấu này giúp giọng ca sinh năm 1997 khoe trọn đôi chân thon dài, biến thiết kế vốn mang hơi hướng cổ điển trở nên phóng khoáng, cá tính và đậm chất trình diễn.

Rosé (BLACKPINK) biến tấu thiết kế của thương hiệu Việt thành phom dáng cá tính, năng động hơn.

Việc Lê Hạ Anh và Rosé cùng ưu ái một thiết kế đến từ nhà mốt nội địa tiếp tục cho thấy sức hút của thời trang Việt đối với dàn nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế. Dù đặt cạnh mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu với nhan sắc bất phân thắng bại, diễn viên phim Mưa Đỏ vẫn giữ được sức hút riêng bằng vẻ đẹp nền nã, vừa vặn với không khí trang trọng của một sự kiện điện ảnh lớn.