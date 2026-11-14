Lễ giỗ lần thứ 38 của đồng chí Trần Thị Nhượng gắn với kỷ niệm 97 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam dâng hương tại Lễ giỗ lần thứ 38 của đồng chí Trần Thị Nhượng.

Tại Lễ giỗ, các đại biểu thành kính dâng hoa, hương để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp của đồng chí Trần Thị Nhượng đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Trần Thị Nhượng còn có tên là Trần Thị Ngài, thường gọi là cô Sáu Ngài hoặc cô giáo Ngài, sinh năm 1896 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Đồng chí là nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên, người chỉ huy cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sa Đéc năm 1945.

Từ một cô giáo làng giàu nghĩa khí, đồng chí Trần Thị Nhượng trở thành người chiến sĩ kiên trung, vượt qua tù đày, tra tấn, quản thúc nhưng không một lần lùi bước; một tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ và đức hy sinh.

Sau năm 1954, đồng chí tập kết ra miền Bắc, tham gia công tác giáo dục và công tác phụ nữ. Đồng chí mất năm 1988, thọ 92 tuổi.