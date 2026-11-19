Lê Giang Patrik toả sáng rực rỡ trong trận thắng Buriram United 1-0. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Đối đầu với đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, CLB Công an TP.HCM phải chịu sức ép lớn từ những pha hãm thành liên tục của đội khách. Trong khung gỗ, thủ thành Việt kiều Slovakia Lê Giang Patrik đã có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng để giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

Sự vững chắc của hàng thủ làm điểm tựa để Nguyễn Thái Quốc Cường tỏa sáng với pha lập công đẹp mắt ở phút 88, ấn định tỉ số 1-0. Đây cũng là chiến thắng lịch sử đầu tiên của CLB Công an TP.HCM tại đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á.

Với 3 điểm giành được trước đương kim vô địch Buriram United, CLB Công an TP.HCM tạm vươn lên vị trí thứ hai tại bảng A Shopee Cup 2026/27 với 4 điểm. Đội bóng ngành Công an hiện bằng điểm với đội đầu bảng Borneo FC nhưng tạm xếp sau do kém hơn về chỉ số phụ.

Với màn trình diễn ấn tượng suốt 90 phút, Lê Giang Patrik được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Phong độ chói sáng này tiếp tục giúp anh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn trong bối cảnh cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động.

Khi được hỏi về cơ hội cạnh tranh giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam, thủ thành sinh năm 1992 thẳng thắn bày tỏ niềm vui nhưng khẳng định thành công của tập thể luôn là ưu tiên số một. Anh chia sẻ bản thân chưa nghĩ quá nhiều đến kết quả mà chỉ muốn tập trung tối đa cho nhiệm vụ thi đấu trên sân cỏ.

“Tôi không biết kết quả Quả bóng Vàng sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình khi thi đấu cho CLB. Nếu có cơ hội đạt được danh hiệu đó, tôi sẽ rất vui. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thành công chung của đội bóng. Đã bốn năm tôi gắn bó với Việt Nam và tôi khao khát tiếp tục tạo ra lịch sử”, Lê Giang Patrik nhấn mạnh.

Dù nhận giải thưởng cá nhân sau trận đấu, thủ môn của CLB Công an TP.HCM vẫn dành sự trân trọng lớn cho tinh thần đoàn kết của toàn đội. Anh gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện cùng các đồng đội, đồng thời khẳng định dù khoác áo CLB hay đội tuyển Việt Nam, bản thân luôn ra sân với sự nhiệt huyết cao nhất và thành quả hôm nay đến từ sự đồng lòng của cả tập thể.

Bên cạnh đó, Lê Giang Patrik cũng dành nhiều lời khen ngợi đặc biệt cho Nguyễn Thái Quốc Cường - người ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà.

“Tôi nhận thấy sự phát triển của Quốc Cường không chỉ thể hiện ở chuyên môn trên sân mà còn qua những nỗ lực bền bỉ hằng ngày, ở cách cậu ấy trưởng thành như một người đàn ông thực thụ. Hôm nay, Quốc Cường đã chơi rất tốt và chứng tỏ mình là cầu thủ quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội bóng đang chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng”, anh chia sẻ.

Việc Lê Giang Patrik góp mặt trong danh sách ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 là phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu đầy thăng hoa của anh ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Trước đó, anh đã cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup và xuất sắc giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, đồng thời góp công lớn giúp CLB Công an TP.HCM đăng quang tại Cúp Quốc gia.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, lễ ra mắt và giới thiệu giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 dự kiến sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26.11 tới.

Với phong độ ổn định và những đóng góp nổi bật trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Lê Giang Patrik hứa hẹn sẽ là một trong những ứng viên nặng ký trên đường đua năm nay.