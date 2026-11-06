Lê Dương Bảo Lâm và đám cưới 'bão táp' nhất showbiz Việt: Chú rể biến mất giữa lễ đường, cô dâu đi can xô xát

Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh hiện vô cùng viên mãn cùng các con tại Đồng Nai. Quay lại 9 năm trước, ngày vui của cặp đôi từng quy tụ đông đảo nghệ sĩ Vbiz đến tham dự, thậm chí Khả Như từng dí dỏm hé lộ trên sóng truyền hình rằng hai vợ chồng đã "lãi đậm" tiền tỷ sau sự kiện này.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh tổ chức lễ cưới hoành tráng tại Đồng Nai cách đây 9 năm.

Đám cưới từng được nhiều sao Vbiz đến chúc mừng. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, phía sau không khí tưng bừng ấy lại là những câu chuyện dở khóc dở cười. Sự cố đầu tiên khiến khán giả bất ngờ chính là việc chú rể Lê Dương Bảo Lâm đột ngột rời khỏi hôn lễ ngay giữa buổi tiệc.

Lê Dương Bảo Lâm từng kể: "Đám cưới đang tổ chức giữa chừng thì Lâm đi diễn, đang làm lễ lạy các thứ, lấy phong bì xong hết rồi, MC nói: 'Bây giờ tân nương và tân lang hãy cùng tay trong tay từ cổng bước lên sân khấu để chào quan viên hai họ' là lúc đó chỉ có một mình Quỳnh Quỳnh, còn Lâm đi diễn. Lịch diễn đã có trước một tháng rồi mà lúc đó em diễn với toàn cô chú lớn không nên em không dám bỏ. Quỳnh có em bé trước nên khi coi thầy chỉ có đúng ngày đó thôi. Giờ nhìn lại em rất hối hận và thấy thương vợ mình vì chưa cho vợ được một đám cưới trọn vẹn".

Dù thời gian trôi qua đã lâu, nam diễn viên vẫn luôn day dứt về kỷ niệm này. Anh từng bộc bạch rằng hai lần bản thân cảm thấy có lỗi lớn nhất với gia đình chính là lúc mẹ vợ qua đời và dịp tổ chức đám cưới.

Lê Dương Bảo Lâm cho biết cảm thấy có lỗi vì đã không cho Quỳnh Quỳnh một đám cưới trọn vẹn.

Về phía bố Quỳnh Quỳnh, ông thừa nhận từng chạnh lòng khi thấy con gái một mình bước lên lễ đường khi không có chú rể bên cạnh. Dù vậy, hiểu cho tính chất công việc của con rể nên ông không chút trách móc, chỉ ngậm ngùi chấp nhận vì công việc của con.

Chưa dừng lại ở đó, trong một lễ cưới khác của cặp đôi còn xảy ra sự cố khiến cô dâu chú rể và quan khách căng thẳng. Theo lời kể của Lê Dương Bảo Lâm, trong lúc gia đình chuẩn bị làm lễ, một cậu bé bán vé số xuất hiện chào mời và bị người nhà nhắc nhở. Khi hai vợ chồng đang uống rượu giao bôi trên sân khấu, nam diễn viên bất ngờ nhận được tin bức ảnh cưới đặt ở cổng đón khách bị phá hoại.

Anh kể lại: "Có người vào báo với tôi: 'Hình cưới của anh ai chơi mình, bị lòi con mắt ra rồi', khi đó cô dâu chú rể, gia đình quan khách đều chạy tán loạn ra xem có chuyện gì. Hoá ra đứa bán vé số lấy cái nắp nước ngọt để cạo con mắt của tôi trắng toát. Ngày đám cưới mà có ai làm vậy tôi sợ lắm chứ. Khi đó tôi rất dữ, không kìm được cơn nóng mà mặc luôn bộ đồ đỏ lè chú rể để chạy xe theo đánh. Tôi tức mà đánh người ta tưởng chết không đó".

Ở một lễ cưới khác của cặp đôi thì xảy ra sự cố bị phá ảnh cưới. Ảnh: FBNV

Bấy giờ, dù đang khoác trên mình bộ trang phục cô dâu lộng lẫy, Quỳnh Quỳnh vẫn phải vội vã đuổi theo can ngăn vì sợ chồng gây ra chuyện lớn. Nam diễn viên nhớ lại vợ đã liên tục xin anh tha cho người ta, mãi đến khi đánh khoảng 20 cái anh mới dừng lại. Anh thừa nhận thời trẻ bản thân rất nóng tính, thiếu kiềm chế nên mới bộc phát hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Bức ảnh cưới bị rạch ngày đó đến nay vẫn được gia đình lưu giữ làm kỷ niệm.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã cùng nhau đi qua không ít thăng trầm. Cả hai quen nhau từ khi nam diễn viên chưa có chỗ đứng trong showbiz. Thời điểm ấy, Quỳnh Quỳnh âm thầm ở bên bạn trai, hỗ trợ từ công việc hậu trường đến sinh hoạt hàng ngày. Họ cùng trải qua những năm tháng thiếu thốn, chạy show tỉnh lẻ, biểu diễn tại các sân khấu hội chợ và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh quen nhau từ khi nam diễn viên chưa có chỗ đứng trong showbiz.

Sau khi Lê Dương Bảo Lâm dần có chỗ đứng trong giới giải trí, Quỳnh Quỳnh cũng không "lùi về sau" mà vẫn chăm chỉ làm việc, kinh doanh. Hiện tại, cả hai đã có cuộc sống ổn định với 3 nhóc tì xinh xắn đáng yêu là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Ku Phin.

Hiện tại, cặp đôi có sự nghiệp ngày càng ổn định, cuộc sống khởi sắc sau đám cưới.

Ba nhóc tỳ đáng yêu, nổi tiếng trên mạng xã hội nhà Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV