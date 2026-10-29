Lê Dương Bảo Lâm từ chối nhận thừa kế di sản của Trấn Thành

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn xuất và đạo diễn điện ảnh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn nhận được sự quan tâm bởi những mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp trong giới giải trí.

Mới đây, trên Threads xuất hiện bài đăng cho rằng Lê Dương Bảo Lâm là người có thể "kế thừa di sản" của Trấn Thành. Ngay sau đó, nam diễn viên nhanh chóng để lại bình luận hồi đáp, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ thật lòng về chuyện "kế thừa di sản" của Trấn Thành.

Cụ thể, trước nhận định trên, Lê Dương Bảo Lâm hài hước bày tỏ lời từ chối: "Cảm ơn em nha, di sản của anh, anh còn chưa giữ được nên anh sẽ không thừa kế, nhận giữ giùm di sản của người khác". Lê Dương Bảo Lâm còn nhắc đến Uyển Ân khi đề cập đến "di sản" của Trấn Thành: "Nếu di sản của anh Trấn Thành, anh nghĩ Uyển Ân ok hơn".

Chia sẻ thật lòng của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả nhận xét cách trả lời của nam diễn viên vừa hài hước, đúng với tính cách thường thấy, vừa khéo léo khi nhắc đến những người đồng nghiệp thân thiết. Thay vì nhận lời khen về khả năng kế thừa đàn anh, Lê Dương Bảo Lâm chủ động từ chối theo cách dí dỏm, đồng thời đưa ra một lựa chọn khác là Uyển Ân, em gái Trấn Thành.

Trên thực tế, Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt. Cả hai từng có cơ hội làm việc chung trong lĩnh vực điện ảnh khi Lê Dương Bảo Lâm tham gia diễn xuất trong phim Bộ Tứ Báo Thủ do Trấn Thành đạo diễn.

Trấn Thành từng đến tham dự fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, thể hiện sự ủng hộ dành cho đàn em. Sự xuất hiện của nam đạo diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả, bởi đây được xem là hành động thể hiện sự quan tâm giữa những người đồng nghiệp trong nghề. V

Ít ai biết rằng, từ những ngày đầu Lê Dương Bảo Lâm bước chân vào showbiz, Trấn Thành đã sớm dành sự quan tâm đến đàn em. Thời điểm đó, Trấn Thành từng ngồi ghế giám khảo tại một cuộc thi mà Lê Dương Bảo Lâm tham gia và dành cho anh những lời khen, động viên. Sự ghi nhận này được xem là một trong những nguồn khích lệ giúp nam diễn viên thêm tự tin theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua.

Về phía Trấn Thành, nam nghệ sĩ nhiều năm qua vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ dẫn chương trình, diễn xuất đến sản xuất và đạo diễn phim điện ảnh. Anh được biết đến với phong cách làm việc giàu năng lượng, khả năng dẫn dắt chương trình linh hoạt và lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành tiếp tục theo đuổi những câu chuyện gần gũi với đời sống, tập trung khai thác các mối quan hệ gia đình, tình yêu và những khác biệt trong cách nhìn nhận giữa các thế hệ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành vẫn duy trì được sức hút với khán giả nhờ tính cách hài hước, hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, cũng như tinh thần nghiêm túc trong công việc nhằm mang đến những tác phẩm chỉn chu.