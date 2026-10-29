Lê Dương Bảo Lâm 'trầm cảm tuổi trung niên'

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ thu hút sự chú ý khi để lại bình luận dưới bài đăng của một cư dân mạng. Người này chia sẻ rằng bản thân từng trải qua giai đoạn trầm uất sau sinh, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khiến việc đi lại và gặp gỡ mọi người bị hạn chế. Tuy nhiên, những nội dung giải trí của Lê Dương Bảo Lâm đã giúp người này cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn. Sau đó, người này tiếp tục theo dõi 2 Ngày 1 Đêm và dành nhiều tình cảm cho nam diễn viên.

Đáng chú ý, khi nhận được lời chia sẻ đầy tình cảm, Lê Dương Bảo Lâm đáp lại bằng một câu nói khiến nhiều người bất ngờ: “Ok bà cái cục trầm cảm của bà nó nhảy qua bên tui nè thấy vậy thôi chớ đang bị trầm cảm tuổi trung niên nè bà ơi”.

Nam diễn viên bất ngờ thừa nhận đang bị trầm cảm. Ảnh: FBNV

Phát ngôn của nam diễn viên nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây có thể chỉ là cách nói đùa quen thuộc của Lê Dương Bảo Lâm khi trò chuyện với khán giả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự quan tâm liệu nam diễn viên có đang trải qua những áp lực riêng hay không.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những gương mặt hài quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên thường mang đến bầu không khí sôi động bằng những màn tung hứng duyên dáng, biểu cảm hài hước và khả năng tạo tiếng cười liên tục. Hình ảnh hoạt ngôn, luôn tràn đầy năng lượng cũng trở thành dấu ấn riêng của anh trong mắt công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Trước khi nổi tiếng, Lê Dương Bảo Lâm từng trải qua giai đoạn đầu sự nghiệp vô cùng chật vật.

Không có lợi thế ngoại hình, anh gần như không có cơ hội tham gia các dự án nghệ thuật, chỉ có thể đi diễn xiếc, múa lửa, diễn đám ma, đám cưới, quán xá...

Sau khi đăng quang quán quân Cười xuyên Việt 2015, Lê Dương Bảo Lâm bắt đầu đóng vai phụ trong một vài bộ phim, vở kịch.

Giai đoạn này, anh làm nghề nghiêm túc, bộc lộ tiềm năng diễn xuất đa dạng chứ không chỉ diễn hài. Anh còn nỗ lực tập gym cải thiện hình thể bù lại gương mặt không ăn ảnh.

Dù vậy, Lê Dương Bảo Lâm vẫn loay hoay, không để lại nhiều ấn tượng.

Song thay vì để bản thân trì trệ, mắc kẹt trong vũng lầy nghề nghiệp nhiều năm như không ít diễn viên, anh quyết định tái định vị thương hiệu và ráo riết thực hiện. Hai mảng nam nghệ sĩ tập trung toàn lực phát triển là truyền hình và livestream.

Nam diễn viên thường mang đến bầu không khí sôi động.

Sự thức thời, thông minh và nhạy bén của Lê Dương Bảo Lâm thể hiện rõ ở việc 2 lần liên tiếp thành công "bắt đỉnh" của trào lưu.

Khi truyền hình lên ngôi, anh tận dụng thế mạnh là hoạt ngôn, hài hước và khả năng ứng biến để giành 1 vị trí vững chắc trên sóng. Kết quả, suốt những năm đó, hầu hết gameshow đều có mặt Lê Dương Bảo Lâm.

Anh vừa có tiền, vừa có tiếng lại thành công chuyển sân chơi từ nghệ thuật (phim ảnh) sang giải trí đại chúng (truyền hình) - nơi cá tính riêng được đề cao hơn khả năng diễn xuất.

Khi mảng livestream cho thấy tiềm năng khai thác, Lê Dương Bảo Lâm mạnh dạn dấn thân, trở thành người tiên phong và từng là một trong những người livestream bán hàng thành công nhất Việt Nam.

Và ngay khi lĩnh vực này phát triển đến đỉnh điểm, ngày càng nhiều gương mặt mới nổi lên cạnh tranh đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật, anh nhanh chóng rút khỏi mảng, trở về khai thác showbiz.

Lê Dương Bảo Lâm thành công vì dám đi đến cùng của quyết định. Điều này không dễ vì quá trình tái định vị thương hiệu cá nhân luôn vấp phải sự phản đối từ người thân cận đến công chúng.

Đến nay, Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang làm khá tốt các hoạt động showbiz giúp duy trì thương hiệu cá nhân. Việc anh góp mặt trong các bộ phim của Trấn Thành, các chương trình truyền hình như Chiến sĩ quả cảm, 2 Ngày 1 Đêm mang lại lợi ích lớn cho hình ảnh mình gầy dựng.

Bên cạnh sự nghiệp, tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai đã đồng hành gần một thập kỷ và hiện có ba người con là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và bé Phin. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình mỗi khi không có lịch trình. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị, chịu thương chịu khó.

Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV