Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện từng bị các đạo diễn Việt nhận xét ngoại hình không phù hợp để đóng phim. Đáng nói, nguyên nhân lại xuất phát từ hàm răng sứ của nam diễn viên. Sau nhiều năm, anh quyết định nhắc lại chuyện cũ khi đã có cơ hội tham gia dự án điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy do đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu-tae thực hiện.

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm viết: "Cả chục năm... các anh chị đạo diễn VN cứ nói là hàm răng sứ của em không hợp vai... tại anh chị không order em... chứ order là em cưa được mà". Nam diễn viên còn hài hước khẳng định bản thân sẵn sàng thay đổi ngoại hình để có cơ hội đóng phim: "Em còn mũi, còn cằm... anh chị kêu rút em rút... chiến này em phải lấn sang điện ảnh thôi".

Nam diễn viên sẵn sàng cưa răng vì vai diễn của mình. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở đó, Lê Dương Bảo Lâm còn nhắc đến chuyện thường xuyên che răng khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Theo lời nam diễn viên, nhiều người từng thắc mắc vì sao anh liên tục che miệng mỗi khi cười. Đến nay, anh mới tiết lộ việc làm này có liên quan đến mong muốn tìm kiếm cơ hội đóng phim. Chia sẻ mang đậm màu sắc hài hước của Lê Dương Bảo Lâm, song cũng cho thấy anh quan tâm đến việc điều chỉnh hình ảnh để phù hợp với nhân vật.

Đáng chú ý, phát ngôn này xuất hiện khi Lê Dương Bảo Lâm xác nhận tham gia phim điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy, đóng cùng Kiều Minh Tuấn. Dự án do Park Gyu-tae, đạo diễn đứng sau bộ phim Hàn Quốc Bỗng Dưng Trúng Số, thực hiện. Phim được ghi hình tại cả Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu vào ngày 2/4/2027.

Việc góp mặt trong dự án mới đánh dấu thêm một cơ hội để Lê Dương Bảo Lâm phát triển sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, anh được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là 2 Ngày 1 Đêm. Lối nói chuyện hoạt ngôn, khả năng ứng biến nhanh cùng những tình huống hài hước giúp nam diễn viên xây dựng được màu sắc riêng trong làng giải trí.

Tuy nhiên, đóng phim điện ảnh lại là câu chuyện khác. Nếu ở các chương trình thực tế, Lê Dương Bảo Lâm có thể thoải mái thể hiện cá tính, thì khi bước vào một bộ phim, anh phải đặt mình trong yêu cầu của kịch bản và nhân vật. Đây cũng là cơ hội để nam diễn viên cho thấy khả năng diễn xuất bên cạnh thế mạnh gây cười vốn có.

Với Bộ Đôi Siêu Lầy, sự kết hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn là một trong những điểm đáng chú ý của dự án. Cả hai đều có khả năng tạo tiếng cười nhưng sở hữu phong cách thể hiện khác nhau. Sau câu chuyện từng bị nhận xét hàm răng sứ không hợp vai, màn thể hiện của Lê Dương Bảo Lâm trong bộ phim mới càng trở thành điều đáng chờ đợi.