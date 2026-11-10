Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ chuyện Steven Nguyễn ngày còn cơ cực

Lê Dương Bảo Lâm mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ kỷ niệm với Steven Nguyễn từ những ngày cả hai còn chưa có chỗ đứng trong nghề. Câu chuyện giản dị về một tô hủ tiếu khiến nhiều khán giả xúc động, đồng thời hé lộ quãng thời gian khó khăn mà nam diễn viên từng trải qua trước khi được công chúng biết đến.

Theo lời kể của Lê Dương Bảo Lâm, cả hai từng làm việc tại cùng một sân khấu kịch. Thời điểm đó, anh chỉ đảm nhận những vai quần chúng, còn Steven Nguyễn làm công việc soát vé ở bên dưới. Mỗi lần gặp đàn anh, Steven Nguyễn đều lễ phép chào hỏi: "Chào anh Lâm, chào anh Lâm".

Lê Dương Bảo Lâm và Steven Nguyễn.

Điều khiến Lê Dương Bảo Lâm nhớ nhất là hoàn cảnh của người em ngày ấy. Nam diễn viên kể có những lần Steven Nguyễn không có tiền khi ra về, anh lại thương tình mua cho đàn em một tô hủ tiếu. Món ăn bình dân nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành, trở thành kỷ niệm mà cả hai vẫn nhớ sau nhiều năm.

Đáng chú ý, Steven Nguyễn cũng nhiều lần nhắc lại tình cảm này khi tham gia các chương trình thực tế. Việc nam diễn viên vẫn trân trọng những điều nhỏ bé từ thuở mới vào nghề khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm của khán giả.

Từ một nhân viên soát vé tại sân khấu kịch, Steven Nguyễn hiện đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các dự án truyền hình và điện ảnh.

Năm 2026 được xem là giai đoạn hoạt động sôi nổi của Steven Nguyễn. Sau thành công của Mưa Đỏ, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Không Giới Hạn và nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý. Đặc biệt, Trại Buôn Người ra rạp từ ngày 25/9 đã đạt doanh thu gần 495 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm.

Steven Nguyễn.

Chưa dừng lại, Steven Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3, đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Trong phim, anh đảm nhận vai Cường, người chồng của nhân vật Liễu. Tác phẩm ra rạp ngày 30/10 và nhanh chóng thu hút sự chú ý tại phòng vé, với doanh thu đã vượt mốc 90 tỷ đồng trong những ngày đầu công chiếu.

Ở những tháng cuối năm, Steven Nguyễn còn có Bắt Cá Ba Tay và Người Mẹ Xấu. Sang năm 2027, anh dự kiến tiếp tục góp mặt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác. Lịch trình làm việc liên tục cho thấy nam diễn viên đang có nhiều cơ hội phát triển sau thời gian dài nỗ lực.

Từ câu chuyện được Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, khán giả có thêm góc nhìn về hành trình lập nghiệp của Steven Nguyễn. Đằng sau những thành công hiện tại là quãng thời gian chật vật và sự kiên trì theo đuổi đam mê. Đặc biệt, việc nam diễn viên vẫn nhớ những người từng giúp đỡ mình cho thấy tình cảm đồng nghiệp đáng quý được gìn giữ qua nhiều năm.