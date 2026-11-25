Lê Dương Bảo Lâm mới đây khiến khán giả chú ý khi đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái than thở về tình huống tréo ngoe trong công việc. Dù đang muốn xây dựng hình tượng nam tính và từng tự hứa sẽ không hóa thân thành nữ giới thêm lần nào, nam diễn viên vẫn phải trở lại với diện mạo theo yêu cầu từ nhãn hàng.

Cụ thể, anh hài hước viết: “Diễm thề với lòng là không giả lộ nữa... mà giờ Diễm khổ quá mấy em ơi... đang xây dựng hình ảnh nam tính, nhãn hàng bắt giả lộ... vô Hóc Môn nữ trở lại”. Lời than thở có phần bất lực của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi anh đang muốn thay đổi hình ảnh nhưng công việc lại đưa mình về với hình tượng cũ.

Lê Dương Bảo Lâm "bất lực" vì đang xây dựng hình tượng nam tính lại phải giả gái.

Thực tế, Lê Dương Bảo Lâm không còn xa lạ với khán giả qua những lần hóa thân thành nữ giới. Trong các tiểu phẩm hài và chương trình giải trí, nam diễn viên thường xuất hiện với tạo hình được đầu tư từ trang phục, kiểu tóc đến cách trang điểm. Những màn biến hóa này góp phần tạo nên màu sắc riêng trong phong cách diễn hài của anh.

Bên cạnh hoạt động trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm còn là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình và nền tảng mạng xã hội. Anh gây chú ý nhờ lối trò chuyện hoạt ngôn, khả năng ứng biến nhanh cùng phong cách hài hước có phần cường điệu. Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hậu trường, khoảnh khắc đời thường và tình huống dở khóc dở cười trong công việc với người hâm mộ.

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả yêu mến bởi lối diễn hài hước, cùng biệt danh thân thương “Diễm”.

Chính vì vậy, chia sẻ mới nhất của anh tạo thêm một tình huống thú vị về sự khác biệt giữa hình ảnh mong muốn và thực tế công việc. Trong khi đang hướng đến vẻ ngoài nam tính, Lê Dương Bảo Lâm lại tiếp tục nhận được những lời mời gắn với hình tượng nữ giới.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa thể thực hiện lời hứa từ bỏ tạo hình này. Tuy nhiên, sự hài hước trong cách chia sẻ cho thấy anh vẫn đón nhận những tình huống phát sinh bằng tinh thần thoải mái, đồng thời tiếp tục duy trì sự tương tác gần gũi với khán giả.