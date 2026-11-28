Những ngày qua, một đoạn clip nhìn lại hành trình vô địch Cười xuyên Việt 2015 của Lê Dương Bảo Lâm được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thế nhưng điều khiến nhiều người chú ý nhất lại không nằm ở đoạn clip, mà ở dòng bình luận của chính nhân vật chính. Lâm không nhắc đến giải thưởng hay vinh quang năm ấy. Anh nhắc về một người đàn anh, một danh hài, MC hàng đầu showbiz Việt, người từng thức trắng nhiều đêm vì cậu đàn em vô danh.

Trên Threads, Lê Dương Bảo Lâm viết: "Anh hay ha... diễm nhớ lúc này anh đã làm Ngôi sao rồi... 12h đêm diễm chờ anh trước cửa nhà ở quận 7... ảnh đi show về anh tập cho Dĩm cho đến sáng xong rồi sáng anh bắt đầu đi tiếp... Hai Thành ❤️". Chỉ sau một ngày, dòng chia sẻ đã nhận khoảng 9.500 lượt thích. "Diễm" là cách Lâm tự gọi mình, còn người đàn anh được anh gọi thân mật là "Hai Thành" chính là Trấn Thành.

Dòng chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm về người đàn anh Trấn Thành. Ảnh: Chụp màn hình

Hơn 10 năm trước, khi Lê Dương Bảo Lâm còn là chàng trai chập chững bước vào nghề, Trấn Thành đã là ngôi sao với lịch diễn kín đặc. Thế nhưng sau những đêm chạy show về muộn, thay vì nghỉ ngơi, anh lại ngồi tập cho cậu đàn em đang đứng chờ trước cửa. Buổi tập kéo dài đến sáng. Rồi khi trời vừa sáng, Trấn Thành lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Những đêm thức trắng ấy không uổng phí. Từ quán quân Cười xuyên Việt, Lê Dương Bảo Lâm dần trở thành gương mặt hài được khán giả yêu thích. Và trên chặng đường ấy, người đàn anh năm xưa vẫn luôn xuất hiện. Hai người cùng góp mặt trong web-drama Hẻm cụt, rồi các phim điện ảnh Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ.

Lê Dương Bảo Lâm hiện là gương mặt hài được khán giả yêu thích. Ảnh: FBNV

Về phần mình, Lê Dương Bảo Lâm chưa bao giờ quên ân tình. Anh từng chia sẻ chỉ cần Trấn Thành gọi, dù là một vai nhỏ hay một buổi livestream, anh đều có mặt. Bởi với Lâm, đó không chỉ là công việc, mà còn là cách đáp lại người đã tin mình từ khi mình chưa là ai cả.

Showbiz vốn nhiều cạnh tranh, nơi người ta dễ quên những người từng giúp mình. Câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành vì thế càng đáng quý. Hơn 10 năm trôi qua, danh tiếng đã khác, vị trí cũng đã khác. Nhưng tiếng gọi "Hai Thành" và ký ức về những đêm đứng chờ trước cửa nhà ở quận 7 thì vẫn vẹn nguyên.