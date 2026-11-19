Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ câu chuyện hài hước xoay quanh ngoại hình và hành trình tìm kiếm cơ hội đóng phim điện ảnh. Đáng chú ý, nam diễn viên còn tiết lộ việc mình sẽ góp mặt trong dự án Bộ Đôi Siêu Lầy, đóng cùng người anh thân thiết Kiều Minh Tuấn.

Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn cùng hợp tác trong phim.

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cho biết suốt nhiều năm qua, một số đạo diễn từng nhận xét hàm răng sứ của anh không phù hợp với các vai diễn điện ảnh. Nam diễn viên hài hước cho rằng có lẽ các đạo diễn chưa thực sự trao cho mình cơ hội, bởi nếu được yêu cầu thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật, anh cũng sẵn sàng thực hiện.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ hài hước về bộ nhá của mình.

Lê Dương Bảo Lâm tuyên bố sẽ lấn sân điện ảnh. Dự án được nam diễn viên nhắc đến là Bộ Đôi Siêu Lầy, bộ phim có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn và do đạo diễn Park Gyu Tae, người đứng sau tác phẩm đình đám Bỗng Dưng Trúng Số. Phim được ghi hình tại cả Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu vào ngày 2/4/2027.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm chính thức kết hợp trong một dự án điện ảnh với vai trò hai diễn viên chính. Tuy nhiên, ngoài đời, cả hai vốn không phải những người xa lạ mà đã có mối quan hệ gắn bó từ nhiều năm trước.

Khoảnh khắc lầy lội của Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn.

Ít ai biết rằng Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm từng có thời gian học chung tại trường Sân khấu Điện ảnh. Theo chia sẻ trước đây, Kiều Minh Tuấn vào trường trước anh một năm. Thời còn là sinh viên, cả hai từng cùng trải qua những kỳ thi tốt nghiệp, tham gia các buổi văn nghệ và nhận những vai diễn quần chúng khi chưa có nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật.

Sau nhiều năm, khi mỗi người đã có chỗ đứng riêng trong showbiz Việt, cả hai có dịp tái ngộ và trở thành những gương mặt quen thuộc trên các sóng truyền hình. Sự đối lập giữa một Kiều Minh Tuấn có vẻ ngoài điềm tĩnh, hài hước theo cách riêng và một Lê Dương Bảo Lâm hoạt ngôn, liên tục tạo ra những tình huống khó đỡ đã giúp bộ đôi nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Vì vậy, màn kết hợp trong Bộ Đôi Siêu Lầy lần này không đơn thuần là cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ quen mặt trên truyền hình, mà còn đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Lê Dương Bảo Lâm. Với sự thân thiết và ăn ý đã được kiểm chứng qua nhiều năm, khán giả đang chờ đợi màn tung hứng của cặp bài trùng khi cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng.