Lễ đón trọng thể Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Sáng 17-10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (BCĐ 57 Trung ương) tại các địa phương, nhằm đánh giá kết quả công tác sau khi bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực BCĐ 57 cho lực lượng Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 57 Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên BCĐ 57 Trung ương.