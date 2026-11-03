Lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Thái Lan
Sáng 3-11, tại trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan, Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/le-don-trong-the-dai-tuong-nguyen-tan-cuong-tham-chinh-thuc-thai-lan-1063087