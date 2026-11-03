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Lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Thái Lan

Sáng 3-11, tại trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan, Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam:

Lễ đón được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan. 

Lễ đón được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Ukris Boontanondha duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Ukris Boontanondha duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. 

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam tại lễ đón. 

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam tại lễ đón. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam tại lễ đón. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam tại lễ đón. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương ký sổ lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương ký sổ lưu niệm tại trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan. 

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn. 

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn. 

TIẾN ĐẠT (từ Bangkok, Thái Lan)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/le-don-trong-the-dai-tuong-nguyen-tan-cuong-tham-chinh-thuc-thai-lan-1063087